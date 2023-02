USA: Demokratin Ilhan Omar aus Repräsentantenhaus-Ausschuss ausgeschlossen

Scholz nimmt Faeser in Schutz: Kandidatur in Hessen kein Problem für ihr Ministeramt

Nancy Faeser tritt im Oktober als SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen an. Mindestens bis dahin will sie Bundesinnenministerin bleiben. Es hagelt Kritik von vielen Seiten - Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt Faeser in Schutz.