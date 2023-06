USA denken über Lieferung von Streumunition an die Ukraine nach

Die Vereinigten Staaten erwägen nach Angaben von US-Generalstabschef Mark Milley die Lieferung von Streumunition an die Ukraine. Milley sagte am Freitag, über die Bereitstellung werde seit Langem nachgedacht. Die russischen Truppen setzten die Munition auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ein. Zudem hätten die ukrainischen Streitkräfte Streumunition von anderen Verbündeten erhalten und eingesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Die Diskussionen dauerten an, sagte Milley im Nationalen Presseclub. „Die Ukrainer haben darum gebeten, andere europäische Länder haben etwas davon zur Verfügung gestellt, die Russen nutzen es“, sagte er. „Der Entscheidungsprozess ist im Gange.“ Der General wies Bedenken zurück, die Gegenoffensive der Ukraine komme zu langsam voran. Er gehe davon aus, dass die erste Kampagne sechs bis zehn Wochen dauern werde, sagte er. „Es wird sehr schwierig werden. Es wird sehr lange dauern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik von Verbündeten und NGOs

Eine US-Entscheidung für die Lieferung von Streumunition würde bei anderen Verbündeten und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf Widerstand stoßen. Streumunition öffnet sich in der Luft und setzt Submunition frei, die sich über ein großes Gebiet verteilen und mehrere Ziele auf einmal zerstören soll. Die Munition kann nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz von Flugzeugen, Artillerie und Raketen eingesetzt werden. Befürworter eines Verbots von Streumunition erklären, dass diese wahllos tötet und Zivilisten noch lange nach ihrem Einsatz gefährdet.

RND/AP