Die erschreckende Realität der Wohnungslosen

Liebe Leserinnen und Leser,

dass ein Politiker schlecht über die eigene Arbeit spricht, ist selten, und so gut wie nie tut er das in einem Interview mit jemandem aus dem gegnerischen politischen Lager. Trotzdem saß Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, kürzlich bei Sean Hannity und sagte: „Das ist eine Schande. Schändlich! Das ist unsere Schuld, ich bin nicht hier, das zu verteidigen.“

Der 55-Jährige, der durchaus das Ego zum Präsidenten hätte, meinte den Umgang mit Wohnungslosen in Kalifornien.

Es ist kaum zu glauben, dass im superreichen Techmekka San Francisco oder in der Innenstadt der Glitzermetropole Los Angeles Zehntausende Menschen auf der Straße übernachten – und doch leben rund 30 Prozent aller Wohnungslosen in den USA in Kalifornien.

Das Problem schwelt aber seit Jahren auch in vielen anderen Teilen des Landes. Und von dort sage ich aus New York City:

Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von „What‘s up, America?“!

Einfache Lösungen für die Wohnungskrise gibt es keine. Es steht ohne Zweifel, dass es besonders in Großstädten zu wenig erschwinglichen Wohnraum gibt, und Newsom hat auch recht, wenn er sagt, dass zu viele Nachbarschaftsinitiativen gegen Neubauten und günstige Apartments kämpfen.

Fest steht aber auch, dass die Politik kaum Antworten auf die Krise findet und dass auslaufende Pandemiehilfen in diesen Wochen die Probleme noch zusätzlich verstärken werden.

Ein Obdachlosenlager steht an der Beaudry Avenue in der Innenstadt von Los Angeles (Archivbild). © Quelle: Mark J. Terrill/AP/dpa

Neu ist aber, dass es jetzt immerhin verlässliche Daten gibt, denn vor wenigen Tagen wurde zum ersten Mal seit fast 30 Jahren eine große neue Erhebung zur Lage der Wohnungslosen veröffentlicht.

Die „California Statewide Study of People Experiencing Homelessness“ (CASPEH) haben 3200 Menschen in dem Bundesstaat beantwortet. 365 lange Gespräche flossen ebenfalls in die Analyse der Wissenschaftler ein.

Eine Pionierstudie mit mehr als 3200 Befragten bringt bedrückende Ergebnisse

Die Selbstauskünfte der Wohnungslosen zeichnen ein erschreckendes Bild vom Leben auf der Straße, „Vox“ zitiert einige wichtige Zahlen: Ein Viertel der Befragten gibt an, nicht ausreichend medizinisch versorgt zu sein, die Hälfte beschreibt ihren eigenen Gesundheitszustand nur als „ausreichend“ oder gar als „schlecht“. Ebenfalls die Hälfte bekennt sich zu Depressionen oder Angstzuständen. Etwa ein Drittel war laut eigenen Angaben in ihrer aktuellen Wohnungslosigkeit schon einmal für mindestens eine Nacht im Gefängnis. Und 62 Prozent sagten, schon einmal in ihrem Leben eine Phase mit hohem Alkoholkonsum gehabt zu haben, schreibt zudem das „Time Magazine“.

Besonders schockiert hat die Wissenschaftler auch eine Zahl zu den Frauen im gebärfähigen Alter: Rund 26 Prozent von ihnen sagten, sie seien in ihrer derzeitigen Wohnungslosigkeitsphase schwanger gewesen, 8 Prozent waren es laut eigenen Angaben zum Zeitpunkt der Befragung.

Die Betroffenen fühlen sich allein gelassen

In der weit überwiegenden Zahl der Fälle sind diese Lebensumstände nicht freiwillig gewählt, denn fast alle Befragten wünschten sich eine feste Wohnung. Weniger als die Hälfte hat dafür aber eine Unterstützung von offizieller Seite erhalten.

Menschen erhalten in einem Restaurant in Kansas kostenlose Mahlzeiten (Archivbild). © Quelle: Charlie Riedel/AP/dpa

Das liegt neben fehlenden Angeboten oft auch an einem Zeitproblem, denn die Kulanzfristen bis zur Zwangsräumung sind oft erschreckend kurz. Wer wohnungslos wird, bekommt zwar häufig über Monate Mitteilungen zu Zahlungsrückständen, doch am Ende geht es vergleichsweise schnell. Diejenigen mit ordnungsgemäßem Mietvertrag vor der Wohnungslosigkeit sagten durchschnittlich, dass zwischen Mitteilung über die Räumung und ihrem Rauswurf nur zehn Tage lagen.

Die allermeisten CASPEH-Befragten glauben zudem, dass ihnen bereits vergleichsweise wenig Geld geholfen hätte. Sie sagten, dass einige Monate Mietzuschuss zwischen 300 Dollar und 500 Dollar oder Einmalzahlungen von 5000 Dollar genügt hätten, um die Wohnungslosigkeit zu vermeiden – in den Innenstädten von New York oder Los Angeles entspricht das gerade einmal der Monatsmiete für eine Zweizimmerwohnung.

Experten fordern deutlich mehr Geld vom Staat

Zugegeben: Solche mutmaßlichen „Freifahrten“ widersprechen dem in den USA stark verbreiteten Gedanken der Eigenverantwortung, und Millionen Wählerinnen und Wähler lehnen zusätzliche Sozialhilfen aus Angst vor ungerechtfertigten Beziehern ab. Die Forscher betonen aber, wie gut dieses präventiv ausgegebene Geld investiert wäre. Wenn eine Person erst einmal ihre Wohnung verloren hat, wird es deutlich teurer. Allein Los Angeles hat 2022 für die kommenden fünf Jahre insgesamt 3 Milliarden US-Dollar für die Wohnungslosen im Stadtbudget veranschlagt, schreibt „NBC News“.

Die Wissenschaftler fordern aber auch mehr Hilfen aus Washington und von den Bundesstaaten für akut Betroffene und das Vermeiden von Räumungen, beispielsweise in Form von Rechtsberatung, Finanzierung von Häusern für Opfer häuslicher Gewalt oder für die Gesundheitsversorgung ärmerer Menschen.

Viele Bundesstaaten diskutieren über den Umgang mit Wohnungslosen

Kalifornien ist dabei nicht der einzige Bundesstaat, der über bessere Wege im Umgang mit Wohnungslosen diskutiert, doch die Probleme unterscheiden sich von Staat zu Staat. In Kalifornien leben besonders viele Leute auf der Straße, die plötzlich aus ihrer Wohnung geworfen wurden, in Vermont im Nordosten gibt es laut „Washington Post“ viele Menschen, die akut von Wohnungslosigkeit bedroht sind, weil bald Covid-Hilfen auslaufen. Der Staat hatte Hotelzimmer zur Unterbringung bezahlt und so vielen Menschen eine Zuflucht bieten können, doch diese Unterstützung läuft nun aus.

Bittere Armut: Mehr als 100.000 Obdachlose leben in New York. Viele suchen im Müll nach Nahrungsmitteln. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Auch der Bundesstaat New York und die Millionenmetropole New York City kämpfen mit zu wenig Wohnraum für zu viele Bedürftige, kürzlich wurde die Grenze von 100.000 Wohnungslosen überschritten. Unter ihnen sind Zehntausende, die seit Anfang des Jahres im Süden des Landes über die Grenze gekommen sind und von Politikern dort in Busse Richtung Norden gesetzt wurden.

Diese Geflüchteten kommen häufiger mit ihren Familien und brauchen außerdem häufiger Hilfe auf dem Arbeitsmarkt oder für die Schule ihrer Kinder, während sie sich durch die komplizierten und teils Jahre dauernden Asylverfahren der USA kämpfen, für New York gut erklärt bei der „Times Union“.

Auf absehbare Zeit wird sich diese Lage kaum ändern, gerade erst hat New Yorks Bürgermeister Eric Adams die von seinem Stadtparlament beschlossene Ausweitung des Berechtigtenkreises für städtische Wohnungen mit einem Veto blockiert. Er fand, dass diese Entscheidung die Befugnisse des Stadtrats überschritten habe – das jüngste Zeichen für politisches Geschachere mit dem Schicksal vieler Menschen.

WINNER: Yusuf Salaam, über Jahre zu Unrecht verurteilt, jetzt Politiker

Yusuf Salaam hat vor Jahrzehnten ein trauriges Stück Geschichte in New York geschrieben, aber jetzt eine späte Genugtuung erfahren. Salaam war 1989 einer der „Central Park Five“, einer Gruppe von fünf Nichtweißen, die zu Unrecht für den Mord einer weißen Joggerin im Central Park verurteilt wurden. Damals wurde der Hass auch heftig angetrieben durch Hetzerei von Donald Trump, der in der New York Times in einer ganzseitigen Anzeige die Todessstrafe für die fünf Teenager forderte. 1997 kam Salaam frei, 2002 hat ein DNA-Verfahren seine Unschuld bewiesen – und schon bald wird Salaam die Geschicke der Stadt bestimmen. Er hat er die Vorwahl zum City Council in einem sicher demokratischen Wahlbezirk in Harlem gewonnen. „NY Mag“ stellt den Mann vor.

LOOSER: Ashley Schiff, Bootsbesitzer, dem bei einem Angelwettbewerb 3,5 Millionen Dollar durch die Lappen gingen

Kaum zu glaubende Wettbewerbe in den USA gibt es viele – gerade hat erst wieder Dauersieger Joey Chestnut 62 Hot Dogs in zehn Minuten verschlungen und so das Wettessen zum Independence Day gewonnen.

In North Carolina dagegen gibt es jährlich das „Big Rock Tournament“, einen Angelwettbewerb für Speerfische. Für die Einwohner von Morehead City sei das seit 1957 ausgerichtete Event „wie der Superbowl“, schreibt die „New York Times“.

Das liegt auch an den zu gewinnenden Prämien, denn es geht nicht gerade um Kleingeld: Der schwerste Fang über 500 US-Pfund (226 Kilogramm) kann 3,5 Millionen Dollar bringen. Da ist es kein Wunder, dass Schiffsbesitzer Ashley Bleau und seine Crew aufgeregt waren, als sie nach mehr als einer Stunde Kampf mit dem Tier erfolgreich ein riesiges Exemplar auf ihr Boot ziehen konnten, nachdem es vermutlich kurz zuvor einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Beim Wiegen im Hafen kam der Marlin auf 280 Kilogramm – doch dann erlebte die Crew eine böse Überraschung. Schiedrischter Randy Gregory stellte fest, dass dem Fisch ein Stück der Flosse fehlte, vermutlich herausgebissen von einem Hai. Die Regeln des Wettbewerbs besagen jedoch, dass es unzweifelhaft und ausschließlich die Angler sein müssen, die für den Tod des Speerfischs verantwortlich sind.

STAY TUNED

NEW YORK, NEW YORK: Imelda Marcos‘ Diktatur als fröhliches Tanzmusical

Singende Löwen, Hades aus der Unterwelt oder eine sieben Meter hohe King-Kong-Figur: Auf New Yorker Musicalbühnen tummeln sich viele ungewöhnliche Charaktere und die Bandbreite an erzählten Geschichten passt nicht immer zum oft limitierten Eindruck, den man in Deutschland von den bunten Singstücken hat.

Besonders ungewöhnlich geht es derzeit im angeblich eigens für 20 Millionen Dollar umgebauten Broadway Theatre zu. Dort laufen die Previews für „Here Lies Love“, eine 90-minütige Show über die Diktatur von Imelda Marcos auf den Philippinen, geschrieben von Fatboy Slim und David Byrne. Das Besondere: Im Parkett gibt es keine Sitzplätze und stattdessen sind die stehenden Zuschauer angehalten, zu oft fröhlichen Disco-Beats zu tanzen und sich um eine Drehbühne herumzubewegen.

Leider bleibt das Musical dann aber seltsam haltungslos zu den Gräueltaten der mächtigen First Lady, ihrem Präsidentengatten Ferdinand und dem heute regierenden Sohn Bongbong Marcos – außerdem wird kein einziges Mal auf die angeblich mehr als 3.000 Paar große Schuhsammlung eingegangen, für die Marcos berühmt-berüchtigt war. Offizielle Premiere ist am 20. Juli.

Damit bleibt nur noch, die Augen noch einen Tag weiter nach vorne zu richten: US-Popkultur-Fans feiern schon jetzt den 21. Juli. Dann starten zeitgleich die knallbunte „Barbie“-Realverfilmung mit Margot Robbie in der Titelrolle und Ryan Gosling als Ken, sowie das Atombombenbiodrama „Oppenheimer“ von Christopher Nolan („Inception“). In sozialen Netzwerken diskutieren die User heftig, welchen Film sie am Starttag zuerst schauen und ob sie damit zum „Barbenheimer“ („Barbie“ vor „Oppenheimer“)· oder zur „Oppenbarbie“ (zuerst „Oppenheimer“) werden.

Als bereits eintrittskartenbesitzendes Mitglied von Team „Oppenbarbie“ schickt beste Grüße aus der Stadt, die ins Gelingen verliebt ist:

Christian Fahrenbach

