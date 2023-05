Donald Trump will Prozess um Schweigegeldzahlungen auf Bundesebene verlagern

New York. Die Anwälte des früheren US-Präsidenten Donald Trump haben ein Bundesgericht darum gebeten, das in New York laufende Strafverfahren gegen ihren Mandanten zu übernehmen. Dem 76-Jährigen könne nicht in dem US-Staat der Prozess gemacht werden, da sein mutmaßliches Fehlverhalten seine Amtszeit als Präsident betreffe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Grand Jury in Manhattan legte Trump im März in 34 Anklagepunkten die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Geschehen sein soll dies, um Schweigegeldzahlungen zu verheimlichen, die mutmaßlich dem Zweck dienten, außereheliche Affären des Ex-Präsidenten im Wahlkampf 2016 vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten, unter anderen mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Trumps Anwälte: Fall betreffe bedeutende Angelegenheiten des Bundes

Wie aus Gerichtsakten hervorging, machten die Anwälte Trumps geltend, dass der Fall bedeutende Angelegenheiten des Bundes betreffe, darunter angebliche Verstöße gegen Bundeswahlgesetze. Amtsträger auf Bundesebene, darunter auch frühere Präsidenten, hätten das Recht auf einen Prozess auf Bundesebene, wenn es um Vorwürfe gehe, die das Verhalten während der Amtszeit beträfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In strafrechtlichen Verfahren wird derartigen Anträgen selten stattgegeben. Jedoch hat der Fall Trumps keine historischen Vorläufer, die einen direkten Vergleich ermöglichen würden: Wegen eines Verbrechens wurde kein anderer Präsident der USA vor ihm angeklagt.

Dass die Trump-Anwälte mit ihrem Manöver Erfolg hätten, sei extrem unwahrscheinlich, sagte Rebecca Roiphe, Professorin an der New York Law School. „Es ist nicht einmal klar, dass dies eine besonders effektive Verzögerungstaktik wäre.“ Eine Verlagerung auf Bundesebene könne Trump einige Vorteile bringen, etwa einen breiteren, politisch diverseren Pool an Geschworenen. Doch die Grundlagen des Falls würden weitgehend intakt bleiben.

RND/AP