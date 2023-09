USA droht Shutdown: Teilstillstand der Regierungsgeschäfte rückt näher

Washington. In den USA wird eine drohende Teilstilllegung der Regierungsgeschäfte am kommenden Wochenende immer wahrscheinlicher. Im Haushaltsstreit im Kongress gab es auch am Donnerstag (Ortszeit) keine Bewegung. Der republikanische Repräsentantenhausvorsitzende Kevin McCarthy lehnte eine Vorlage des Senats für einen Übergangsetat ab, die den sogenannten Shutdown abwenden soll. Auf eine Alternative hat sich die zersplitterte Fraktion seiner Republikaner in der großen Kongresskammer allerdings bislang nicht einigen können. Parteiinterne Quellen berichteten vielmehr von Wortgefechten zwischen McCarthy und einem der Wortführer von Abgeordneten des ultrarechten Flügels, die sich gegen eine Übergangslösung im Haushaltsstreit stemmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei drängt die Zeit: Zum Monatsende, also in der Nacht zum Sonntag, läuft der Ende 2022 vom Parlament gebilligte Haushalt aus. Wenn es den Abgeordneten bis dahin nicht gelingt, ein Paket aus zwölf Ausgabengesetzen zu schnüren oder zumindest ein Übergangsbudget zu verabschieden, kommt es zum „Shutdown“: Die Regierung wäre dann nicht mehr flüssig, die Weiterfinanzierung der Verwaltung nicht länger sichergestellt. Die Zwangsbeurlaubung von Staatsbediensteten und ein Teilausfall von Behörden oder unbezahlter Dienst für Beamte wären die Folgen.

Weißes Haus bereitet Personal vor

Das Weiße Haus und das Heimatschutzministerium wiesen ihr Personal am Donnerstag an, sich auf einen Shutdown einzustellen, wie aus E-Mails hervorgeht, die die Nachrichtenagentur AP einsehen konnte. Jene, denen eine Zwangsbeurlaubung drohe, hätten am kommenden Montag vier Stunden Zeit, ihre Büros auf den Verwaltungsstillstand vorzubereiten, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Weiße Haus werde indes seine bevollmächtigten Beamten von dem Shutdown ausnehmen und weiterbeschäftigen, darunter Stabschef Jeff Zients, Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre, den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und weitere ranghohe Mitarbeiter. Auch Militärangehörige, Beamte der Bundespolizei FBI, Fluglotsen und Mitarbeiter der Verkehrssicherheitsbehörde TSA sollen zum Dienst erscheinen, da sie als systemrelevant gelten. Viele Behörden und Ämter werden jedoch im Falle eines Shutdowns schließen müssen. Das Finanzministerium meldete, dass zwei Drittel der Angestellten der Steuerbehörde IRS potenziell in den Zwangsurlaub geschickt werden müssten. Anrufe von Steuerzahlern blieben dann unbeantwortet.

Um drohenden Shutdown doch noch abzuwenden, verfolgen die beiden Kongresskammern unterschiedliche Wege. Der von den Demokraten dominierte Senat arbeitete einen Gesetzesentwurf auf, der eine Finanzierung der Verwaltung bis zum 17. November vorsieht, während Verhandlungen über eine langfristige Lösung weiterlaufen sollen. Die Vorlage umfasst zudem Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 6 Milliarden Dollar und die gleiche Summe für Katastrophenhilfe in den USA.

Doch betonte McCarthy in einem Interview des Senders CNBC, dass das Repräsentantenhaus mitreden wolle. „Werde ich akzeptieren und hinnehmen, was der Senat entscheidet? Die Antwort lautet nein, wir sind eine eigenständige Kammer.“

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

McCarthy gibt sich vor Kapitol ratlos

Später räumte McCarthy indes im Kapitol offen ein, wie schwierig es sei, seine Republikaner im Haushaltsstreit hinter sich zu scharen. „Mitglieder sagen, dass sie nur für Einzelgesetze stimmen wollen, aber halten mich den ganzen Sommer über auf und lassen mich keine Einzelgesetze auf den Weg bringen. Dann sagen sie, dass sie nicht für eine Überbrückungsmaßnahme votieren werden, die die Regierung offen hält“, klagte er vor Reportern. „Also ich weiß nicht, was soll man in so einem Szenario machen?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Streit in den Reihen der Republikaner rührt von einer im Sommer erzielten Einigung auf eine Aussetzung der Schuldenobergrenze bis 2025. Der parteiübergreifende Deal, den McCarthy und Präsident Joe Biden aushandelten, verhinderte einen beispiellosen Zahlungsausfall der USA, wird aber von republikanischen Hardlinern abgelehnt, von denen sich viele Ex-Präsident Donald Trump verbunden fühlen. Seine erzkonservativen Kollegen verlangen von McCarthy, umfangreiche Ausgabensenkungen durchzusetzen, die nach ihrem Willen weit über die Kürzungen in der Kompromisslösung vom Juni hinausgehen sollen.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warf McCarthy vor, sich einigen wenigen Radikalen unter den Republikanern zu beugen und damit einen Shutdown wahrscheinlicher zu machen. Viele Republikaner, vor allem jene im Senat, äußerten sie Sorge, dass die Wähler ihre Partei für einen Verwaltungsstillstand verantwortlich machen könnten. Der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, erklärte, er teilte zwar viele der Ziele seiner Kollegen im Repräsentantenhaus, doch werde durch einen Shutdown keines davon erreicht werden können.

Für Freitag kündigte McCarthy eine republikanische Notlösung an, die einen Shutdown doch noch verhindern solle. Noch habe er Zeit, sagte er. „Letzten Endes werden wir das alles schaffen.“

RND/AP