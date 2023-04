USA: Supreme Court verschiebt Entscheidung zu Abtreibungspille

Washington. Im Rechtsstreit um die Zulassung für die Abtreibungspille Mifepriston in den USA hat der Oberste Gerichtshof eine wichtige Zwischenentscheidung noch einmal vertagt. Der Supreme Court teilte am Mittwoch mit, vorerst bleibe das Medikament weiter verfügbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem von Richter Samuel Alito unterzeichneten Schriftstück wurde eine Entscheidung bis Freitagabend in Aussicht gestellt. Dabei geht es erst einmal nur darum, welche Regelung für das Medikament während des laufenden Rechtsstreits gilt, nicht aber um ein endgültiges Urteil zur Zulassung von Mifepriston an sich.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Streit ging bereits durch mehrere Instanzen. Ein Bundesrichter in Texas hatte zunächst die Zulassung von Mifepriston per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Ein Berufungsgericht entschied daraufhin, dass das Medikament grundsätzlich weiter verwendet werden könne, schränkte aber ein, wann und wie es eingesetzt werden soll. So dürfe das Medikament lediglich bis zur siebten Schwangerschaftswoche gegeben werden, nicht länger bis zur zehnten. Auch dürfe Mifepriston vorerst nicht per Post zugestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor diese Regelung aber am vergangenen Samstag in Kraft getreten wäre, stellten der Hersteller und das US-Justizministerium einen Eilantrag an den Supreme Court, in dem sie forderten, dass bis zu einer endgültigen Klärung des Justizstreits die zuletzt verhängten Einschränkungen nicht gelten sollten.

In den USA kommt Mifepriston seit 2000 zumeist in Kombination mit dem Medikament Misoprostol bei Abtreibungen zur Anwendung. Seit der Oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr das Verfassungsrecht auf Schwangerschaftsabbrüche kippte und damit den Weg für Verschärfungen in weiten Teilen der Vereinigten Staaten ebnete, ist der Streit um das Thema neu entbrannt.

RND/AP