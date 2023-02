In den USA ermittelt ein Untersuchungsausschuss zu Donald Trumps Versuchen, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen. Auch sein ehemaliger Vizepräsident Mike Pence soll vor dem Gremium aussagen. Doch er wehrt sich dagegen – und will notfalls bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen.

Ex-US-Vizepräsident Mike Pence will sich Vorladung widersetzen

Washington. Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will eine Vorladung im Rahmen einer Untersuchung gegen seinen Ex-Chef Donald Trump anfechten.

Notfalls werde er bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen, um nicht vor einer Grand Jury aussagen zu müssen, kündigte Pence am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern im Staat Iowa an, wo 2024 die erste parteiinterne Abstimmung in dem Nominierungsrennen für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner stattfindet. Pence erwägt einen Anlauf aufs Weiße Haus.

Sonderermittler untersucht Trumps Versuche, sich an der Macht zu halten

Vorgeladen wurde Pence vom Sonderermittler Jack Smith, der auf Geheiß des Justizministeriums zu Versuchen von Ex-Präsident Trump und dessen Verbündeten ermittelt, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen. Pence hatte eine zentrale Rolle in den Bemühungen Trumps, trotz dessen Wahlniederlage gegen Präsident Joe Biden im November 2020 an der Macht zu bleiben.

Trump übte immensen Druck auf Pence aus und behauptete damals fälschlicherweise, dass sein Stellvertreter in seiner damaligen zeremoniellen Rolle als Vorsitzender des Senats in der Lage sei, die Wahlergebnisse in umkämpften US-Staaten einfach zurückzuweisen.

Mike Pence will nicht gegen Donald Trump aussagen

Am 6. Januar 2021 drangen Anhänger Trumps gewaltsam ins Kapitol in Washington ein, randalierten und attackierten Polizisten, während Pence im Senat die Beglaubigung von Bidens Wahlsieg beaufsichtigte. Seit dem Sturm auf das Kapitol gilt das Verhältnis zwischen Pence und Trump als belastet.

Dennoch machte Pence deutlich, dass er nicht gegen seinen ehemaligen Chef aussagen wolle. „Lassen sie mich zunächst eines klarstellen: Ich werde gegen die Biden-Justizministeriums-Vorladung, vor der Grand Jury zu erscheinen, ankämpfen, weil ich finde, dass sie verfassungswidrig und beispiellos ist.“ Noch nie in der US-Geschichte sei ein Vizepräsident vor ein Gericht zitiert worden, um gegen den Präsidenten auszusagen, mit dem er gedient habe.

