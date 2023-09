US-Geheimdienst NSA will Zentrum für künstliche Intelligenz einrichten

Washington. Der amerikanische Nachrichtendienst NSA will ein Sicherheitszentrum für künstliche Intelligenz (KI) einrichten. Es solle in ein bestehendes Kooperationszentrum für Cybersicherheit eingegliedert werden und gemeinsam mit der Privatindustrie und internationalen Verbündeten die US-Rüstungsbrache gegen Bedrohungen von Gegnern unter Führung von China und Russland wappnen, kündigte der scheidende Direktor der National Security Agency, General Paul Nakasone, am Donnerstag bei einem Auftritt im nationalen Presseclub an. Er wies vor allem auf mögliche Gefahren durch die Volksrepublik hin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben heute nach wie vor einen Vorteil bei KI in den Vereinigten Staaten. Diesen KI-Vorteil sollten wir nicht als gegeben betrachten“, ergänzte Nakasone. Auf die Frage, ob die USA Versuche Russlands oder Chinas ausgemacht hätten, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2024 zu nehmen, antwortete er, dass bisher noch nichts Derartiges bemerkt worden sei. Die USA würden gemeinsam mit internationalen Partnern indes darauf hinarbeiten, solche Aktivitäten zu unterbinden.

RND/AP