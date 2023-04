Ausgeschlossener Abgeordneter in Tennessee kehrt zurück ins Parlament

Nashville. Einer von zwei in der vergangenen Woche aus dem Repräsentantenhaus des US-Staats Tennessee ausgeschlossenen schwarzen Abgeordneten der demokratischen Partei hat seinen Sitz zurück. Der Stadtrat von Nashville stimmte in einer Sondersitzung einstimmig dafür, Justin Jones zurück in die Volksvertretung zu schicken.

Nur Augenblicke danach marschierte Jones in das einige Blocks entfernte Staatskapitol zurück. Dort legte er auf den Stufen des Gebäudes erneut seinen Amtseid ab und ging hinein, während Unterstützer „This Little Light of Mine“ sangen. Als er mit seiner Parteikollegin Gloria Johnson in die Kongresskammer ging, brandete Applaus auf.

Die Republikaner hatten am Donnerstag von ihrer sogenannten Supermehrheit im Repräsentantenhaus von Tennessee Gebrauch gemacht und die Demokraten Jones und Justin Pearson aus der Parlamentskammer ausgeschlossen, weil sie sich an Protesten für schärfere Waffengesetze beteiligt hatten. Bei der Abstimmung über Johnson, die sich ebenfalls an den Protesten beteiligt hatte, fehlte zum Ausschluss eine Stimme. Weil Johnson Weiße ist, wurde der Vorwurf des Rassismus laut.

