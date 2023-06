„God save the Queen“: US-Präsident Biden sorgt für Verwirrung

Was hat US-Präsident Joe Biden mit diesem Satz gemeint? Bei einem Auftritt im US‑Bundes­staat Connecticut beendete Biden am Freitag seine Rede mit dem Satz „God save the Queen, man“. Vor allem wegen des Todes von Queen Elizabeth II. im vergangenen September, fragen sich viele Beobachter, ob Biden sich versprochen hat. Biden hatte an der Beerdigung der Königin teilgenommen. Die Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und wurde zum Twitter-Trend.

Später meldete sich die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Olivia Dalton, zu Wort. Biden habe bei seiner Äußerung jemanden im Publikum gemeint. Weitere Details nannte sie nicht.

US-Präsident Biden sorgt immer wieder mit kleineren verbalen Ausrutschern für Schlagzeilen. Im April rief er beispielsweise bei einem Besuch in Irland: „Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause.“ Schnell witterte die britische Presse eine Vernachlässigung Großbritanniens. In den USA deuten seine Gegner verbale Ausrutscher als Zeichen geistiger Verwirrung aufgrund seines hohen Alters.

RND/cb