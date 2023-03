USA: „Kapitolstürmer“ zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt

Er soll Pfefferspray gegen Polizisten eingesetzt und Mitrandalierer aufgewiegelt haben: In den USA wurde mehr als zwei Jahre nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington ein weiterer Beteiligter verurteilt. Der Mann muss mehr als vier Jahre in Haft.

Washington. Ein Mann aus Florida ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zu vier Jahren und sieben Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt worden.

Das Urteil gegen den 34-Jährigen fiel am Donnerstag, wie aus Gerichtsakten im US-Hauptstadtbezirk District of Columbia hervorging. Er hatte sich bereits im vergangenen Jahr zu den Vorwürfen der Störung der öffentlichen Ordnung, der Störung offizieller Verfahren sowie des Angriffs, Widerstands oder der Behinderung von Beamten mit einer gefährlichen Waffe schuldig bekannt. Festgenommen worden war er in Tampa im Juni 2021.

Den Gerichtsakten zufolge schloss sich der Mann anderen bei dem Versuch an, die am 6. Januar im Kapitol laufende Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden über den damaligen Präsidenten Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu verhindern. Ein Mob griff das Kapitol an, fünf Menschen starben im Zuge der Gewalt.

Verurteilter hat wohl Pfefferspray gegen Polizisten eingesetzt

Der Strafanzeige zufolge setzte der Mann als Teil eines Mobs unter anderem Pfefferspray gegen Beamte ein und rief nach Angaben der Staatsanwaltschaft andere Randalierer dazu auf, mit einer Leiter durch ein Fenster einzudringen. Nach seinem Eindringen ins Kapitolsgebäude habe der Mann andere Randalierer herbeigewunken, damit sich diese ebenfalls näherten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft reichte er einem anderen Angreifer zudem einen Gegenstand, der wie das Bein eines Tisches oder Stuhles aussah, der dann benutzt worden sei, um Polizisten anzugreifen.

Seit dem 6. Januar 2021 wurden mehr als 999 Menschen aus fast allen US-Staaten im Zusammenhang mit dem Kapitolsturm festgenommen. Mehr als 320 Menschen wurden wegen mutmaßlicher Angriffe auf- oder Widerstands gegen Beamte angeklagt.

RND/AP