USA: Neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen

„Es ist mir eine Ehre“: US-Präsident Biden empfängt Selenskyj – und erhält eine besondere Medaille

Die erste bekannte Auslandsreise seit Kriegsbeginn führt Wolodymyr Selenskyj in die USA. Die Biden-Regierung zählt zu den wichtigsten Verbündeten im Abwehrkampf gegen Moskau. Biden sagte, die Menschen in der Ukraine seien ein Ansporn für die Welt. „Es ist mir eine Ehre, Sie an meiner Seite zu haben.“