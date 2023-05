New York verbietet Diskriminierung wegen Größe oder Gewicht

In der US-Metropole New York soll in Zukunft niemand mehr wegen seines Leibesumfangs oder seiner Größe benachteiligt werden. Bürgermeister Eric Adams unterzeichnete am Freitag eine Verordnung, die die Diskriminierung von Menschen wegen der Form ihres Körpers verbietet: Gewicht und Körpergröße werden in eine Liste geschützter Kategorien aufgenommen. Festgehalten ist dort etwa bereits, dass niemand wegen seines ethnischen Hintergrunds, seines Geschlechts oder seiner Religion benachteiligt werden darf. In Kraft treten soll die Verordnung am 22. November.

„Wir alle verdienen den gleichen Zugang zu Beschäftigung, Wohnungsmarkt und öffentlicher Unterbringung, ungeachtet unseres Erscheinungsbildes. Und es sollte keine Rolle spielen, wie groß man ist oder wie viel man wiegt“, sagte der Demokrat, als er im Rathaus seine Unterschrift leistete.

Die Maßnahme werde dafür sorgen, dass inklusivere Arbeitsplätze und Lebensumfelder geschaffen würden. Ausnahmen sieht die in diesem Monat vom Stadtrat verabschiedete Verordnung in Fällen vor, in denen die Größe oder das Gewicht einer Person sie daran hindern könnten, wesentliche Tätigkeiten in einem Job auszuführen.

In der Wirtschaft stieß die Maßnahme nicht nur auf Lob. „Das Ausmaß der Auswirkungen und Kosten dieser Gesetzgebung sind nicht vollständig berücksichtigt worden“, teilte Kathy Wylde mit, Präsidentin und Geschäftsführerin von Partnership for New York City. Der Mitgliederorganisation gehören die Chefs von zahlreichen führenden Unternehmen in New York an.

Mehrere andere US-Städte haben Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Gewicht oder der körperlichen Erscheinung eines Menschen bereits verboten, darunter etwa San Francisco, die Hauptstadt Washington oder Madison in Wisconsin. Auch in mehreren Bundesstaaten gibt es entsprechende Verbote, so etwa in New Jersey oder Massachusetts.

RND/AP