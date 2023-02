Republikaner starten Untersuchung zu Ursprüngen des Coronavirus

In den USA geht die Diskussion um den Ursprung des Coronavirus weiter: Die Republikaner zweifeln daran, dass das Virus wirklich in Tieren entstand und auf Menschen übersprang. Im Rahmen einer parlamentarischen Untersuchung soll unter anderen der ehemalige Chefvirologe Anthony Fauci Auskunft geben.

Hat das Coronavirus seinen Ursprung in einem Labor in Wuhan?

Die US-Republikaner haben eine parlamentarische Untersuchung zu den Ursprüngen des Coronavirus und zum Umgang des Weißen Hauses mit der Pandemie eingeleitet. In Briefen an aktuelle und frühere Mitglieder der Regierung forderten der Vorsitzende des House Oversight Committee – der Ausschuss für Aufsicht und Reformen im Repräsentantenhaus – und der Leiter eines Unterausschusses zur Corona-Pandemie am Montag Informationen an. Zu den Empfängern gehörte der Immunologe Anthony Fauci, der erst Ende 2022 als medizinischer Chefberater von Präsident Joe Biden aufgehört hatte.

Konkret geht es den Republikanern um Aufklärung zu der Hypothese, wonach das Coronavirus versehentlich aus einem chinesischen Labor entwichen sein soll. Die Untersuchung müsse damit beginnen, woher das Virus gekommen und wie es entstanden sei, damit man sich vorbereiten und verhindern könne, dass es wieder passiere, sagte Brad Wenstrup, republikanischer Vorsitzender des Unterausschusses zu Covid-19.

Sein Parteikollege James Comer, Chef des House Oversight Committee, ergänzte, die Republikaner würden „den Fakten folgen“ und Mitglieder der Regierung zur Rechenschaft ziehen, „die an irgendeiner Art von Vertuschung beteiligt waren“. Insbesondere Wenstrup, der seit langem auch Mitglied des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus ist, hat US-Geheimdiensten vorgehalten, wichtige Einzelheiten über deren Ermittlungen zum Coronavirus zurückzuhalten.

Laborunfall oder natürlicher Ursprung?

Die Republikaner im Ausschuss veröffentlichten im vergangenen Jahr einen Bericht, in dem es hieß, es gebe Hinweise darauf, dass das Virus im Wuhan-Institut für Virologie als Biowaffe entwickelt worden sein könnte. Das widerspricht einer Einschätzung der US-Geheimdienste, die im August 2021 veröffentlicht wurde und die besagt, dass die Beobachter nicht glauben, dass es sich bei dem Virus um eine Biowaffe handelte, obwohl es möglicherweise durch einen Laborunfall ausgetreten sei.

Die Briefe des Ausschusses gingen an Fauci, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Avril Haines, den Gesundheitsminister Xavier Beccera und weitere Personen. Darin wird nicht die Kooperation der Empfänger eingefordert. Bei der Ankündigung des Berichts im Dezember sagte Wenstrup jedoch, dass die Abgeordneten Vorladungen ausstellen würden, wenn potenzielle Zeugen nicht kooperieren sollten.

Viele Wissenschaftler, darunter Fauci, der bis Dezember als leitender medizinischer Berater von Biden tätig war, sind nach wie vor der Ansicht, dass das Virus höchstwahrscheinlich in der Natur entstand und von Tieren auf den Menschen übersprang. Die Forscher haben öffentlich keine neuen wissenschaftlichen Beweise vorgelegt, die die Hypothese von einer Entstehung im Labor wahrscheinlicher machen würden.

RND/AP