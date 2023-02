USA schießen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon ab

Großbritannien bildet Ukrainer bereits an Challenger-2-Panzern aus

Das Vereinigte Königreich bildet nach Angaben von Premierminister Rishi Sunak bereits ukrainische Soldaten an Kampfpanzern vom Typ Challenger 2 aus. Demnach habe die Ausbildung schon in dieser Woche angefangen. Großbritannien hatte als erstes Land die Lieferung moderner Kampfpanzer in Aussicht gestellt – bis zum Frühjahr sollen sie in der Ukraine eintreffen.