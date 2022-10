Militärstrategie: USA sehen China langfristig als größte Gefahr

Apache-Hubschrauber der südkoreanischen Armee feuern Leuchtraketen ab, während zwei US-Soldaten die Szene bei einer gemeinsamen Militärübung zwischen Südkorea und den USA beobachten. (Symbolbild) Die US-Regierung sieht in ihrer neuen Militärstrategie China als dauerhaft größte Bedrohung.

Russland ist für das Pentagon zwar weiterhin eine gegnerische Supermacht - aber auf lange Sicht keine so große Bedrohung wie China. Die neue US-Militärstrategie enthält auch eine scharfe Warnung an Nordkorea. Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte zudem, was mit umstrittenen Projekten aus der Trump-Ära passiere.