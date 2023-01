USA: Skandal um Geheimpapiere rückt Bidens Denkfabrik in den Fokus

Washington. Als Joe Biden 2017 nach Jahrzehnten in Politik und Regierung über seine nächsten Schritte nachdachte, entschied er sich für einen nicht unüblichen Weg für Leute mit einer erfolgreichen Karriere in öffentlichen Spitzenämtern. Er gründete eine Denkfabrik in Washington mit Schwerpunkt auf internationale Angelegenheiten und Diplomatie, das Penn Biden Center für Diplomacy and Global Engagement. Standort: Constitution Avenue mit einer großartigen Aussicht auf das Kapitol.

Der damalige Ex-Vizepräsident nahm getreue Mitarbeiter mit sich und Kartons voller Unterlagen. Jetzt steht ein kleiner Teil dieser Papiere im Mittelpunkt einer Kontroverse, weil sie geheime Dokumente sind, die Biden nicht hätte mitnehmen dürfen. Entdeckt wurden sie Anfang November in einem verschlossenen Schrank, als Bidens Anwälte die Sachen in seinem ehemaligen Büro im Penn Biden Center zusammenpackten. Enthüllt wurde der Fund erst im Januar, und er ist eine unangenehme Herausforderung für Biden, der eine erneute Präsidentschaftskandidatur 2024 erwägt.

Denkfabrik blieb nach Bidens Kandidatur still in Betrieb

Wie es aussieht, schwangen politische Erwägungen offenbar von Anfang an mit, als die mit der University of Pennsylvania verbundene Denkfabrik aus der Taufe gehoben wurde. Bei einem frühen Treffen im Zentrum im Februar 2018 sagte Biden vertrauten außenpolitischen Beratern, viele von ihnen aus der Zeit der Obama-Biden-Regierung, dass er seine Optionen für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2020 offen halte - und dass er es begrüßen würde, wenn sie sich seinem Team anschlössen, sollte er ins Rennen einsteigen.

Und tatsächlich: Nachdem er ein paar Diskussionsforen im Zentrum veranstaltet und ein paar Reden auf dem Campus der University of Pennsylvania gehalten hatte, gab Biden im April 2019 seine Kandidatur bekannt. Danach hielt er sich äußerst selten in der Denkfabrik auf, die still weiter in Betrieb blieb, während Biden nach neuen Ufern strebte.

Biden erhielt hohe Geldsummen von Universität

Aber die Zeiten ihrer relativen Unauffälligkeit sind jetzt vorbei. Republikaner im Kongress wollen Genaueres über das Budget der Denkfabrik wissen und über die Praxis bei Einstellungen. Und das FBI könnte sich dazu entschließen, nach mehr Dokumenten auf dem Gelände des Zentrums zu suchen, wie es dies bereits in Bidens Privathaus in Delaware getan hat.

Das Zentrum sagt, es sei auf der Basis des Prinzips gegründet worden, dass „eine demokratische, offene, sichere, tolerante und untereinander verbundene Welt allen Amerikanern zugute kommt“. Laut Bidens Steuererklärungen zahlte ihm die Universität ungefähr 900.000 Dollar über etwa zwei Jahre hinweg. Zusätzlich zur Denkfabrik hatte er auch andere Rollen in der Universität, hielt dort Reden.

Kein neues Projekt in den vergangenen zehn Monaten

Die Mitarbeiter des Zentrums setzten nach Bidens Weggang Forschungsarbeiten fort, dienten als Experten für Medien und schrieben außenpolitische Meinungsbeiträge. Aber auf der Webseite der Einrichtung ist seit den vergangenen zehn Monaten oder so kein neues Projekt aufgeführt. Elliott Abrams, der außenpolitische Positionen in den Regierungen mehrerer republikanischer Präsidenten innehatte, sagt, dass sich das Zentrum nicht zu einer einflussreichen Denkfabrik entwickelt habe. „Sie begann als ein Parkplatz für Biden-Leute, bis er für die Präsidentschaft kandidierte, und ist nie über diesen Start hinaus gewachsen“, findet Abrams.

Tatsächlich rotierten viele der derzeitigen Biden-Verbündeten im Weißen Haus durch die Denkfabrik, wie aus öffentlichen Unterlagen und der Webseite des Zentrums hervorgeht. Außenminister Antony Blinken war von Mai 2017 bis Ende Juni 2019 Hauptgeschäftsführer des Zentrums, und Michael Carpenter bekleidete diese Position, bevor er Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wurde. Ein anderer Ex-Mitarbeiter im Zentrum ist jetzt ein ranghoher Berater Bidens, und mindestens sieben andere ehemalige Beschäftigte sind derzeit im Bereich nationale Sicherheit im Weißen Haus tätig.

Biden so gut wie nicht mehr in Büro der Denkfabrik seit Kandidatur

Sogar die frühere Präsidentin der Universität, Amy Gutmann, die bei der Geburt des Zentrums half, arbeitet jetzt für Biden - als US-Botschafterin in Deutschland. Und Biden selbst hat enge Verbindungen zu der Elite-Uni: Sein verstorbener Sohn Beau, seine Tochter Ashley und Enkelin Naomi haben alle dort ihren Abschluss gemacht.

Biden arbeitete häufig aus seinem Büro im Zentrum heraus, als er in aller Stille seine Präsidentschaftskandidatur vorbereitete, wie seine Mitarbeiter sagen. Aber nach der Bekanntgabe seiner Bewerbung verbrachte er dort praktisch keine Zeit mehr. Seine Anwälte kamen schließlich im vergangenen November dazu, sein Büro auszuräumen und stießen dabei auf die Dokumente.

Biden kooperiert mit Behörden - Trump nicht

Biden war nach eigenen Angaben überrascht, als er von dem Fund hörte. Die Papiere wurden sofort dem Justizministerium zugeleitet, aber die Entdeckung der Dokumente und der Fund weiterer in Bidens Privathaus hat zur Einleitung von Untersuchungen geführt, die von einem Sonderermittler geleitet werden. Auch Ex-Präsident Donald Trump ist mit Ermittlungen im Zusammenhang mit Funden geheimer Dokumenten in seinem Privatdomizil konfrontiert, aber ihm wird zugleich angelastet, nicht mit den Behörden kooperiert zu haben, was Biden getan hat.

Dennoch hat die Existenz geheimer Dokumente im Penn Biden Center Kritik an der Denkfabrik selbst ausgelöst, insbesondere seitens von Republikanern im Repräsentantenhaus, die den Umgang mit den Papieren untersuchen. Sie haben unter anderem eine Liste von Angestellten des Zentrums samt Daten über die Zeit ihrer Beschäftigung und ihrer Bezüge sowie Besucherprotokolle angefordert. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhaus-Ausschusses für Aufsicht, James Comer, hat behauptet, dass einige der Dutzenden Millionen Dollar an Geldgaben aus dem Ausland für die Universität von Mäzenen in China an das Penn Biden Center geflossen seien.

Das Budget für das Zentrum stammt allein aus Universitätsmitteln. Das gesamte akademische Betriebsbudget der Universität liegt bei ungefähr vier Milliarden Dollar. Vertreter des Zentrums machten keine Angaben darüber, wie viel davon in den Betrieb ihrer Einrichtung gesteckt wird. Aber in einer Erklärung des Zentrums wurde betont, dass es niemals um Geschenke von chinesischer Seite geworben oder so etwas erhalten habe.

