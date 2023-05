Trump Junior verwechselt seinen eigenen Vater mit dem Rivalen Ron DeSantis

In seinem Onlineformat „Triggered with Don Jr“ auf der Videoplattform Rumble macht der Sohn es ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gern Stimmung gegen die Konkurrenten seines Vaters. Wie „The Guardian“ berichtet, verwechselte Trump junior am Donnerstag aber die beiden republikanischen Kandidaten für die US-Wahl 2024 versehentlich miteinander.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Trump junior wollte eigentlich DeSantis beleidigen, nannte aber den Namen seines Vaters. „Trump hat das Charisma eines Leichenbestatters und eine Energie, die Jeb Bush wie einen Olympioniken aussehen lässt“, sagte er. Jeb Bush war Trumps parteiinterner Rivale in der Kandidatur für die Republikaner bei der Wahl 2016, die Trump gewann. Nach seinem Versprecher hielt Trump junior kurz inne, fuhr dann aber fort, ohne sich zu korrigieren.

Pannenreicher Kampagnenauftakt auf Twitter

DeSantis hatte seine Kampagne für 2024 am Mittwoch über Twitter vorgestellt. Dabei gab es viele Pannen, die Trump und seinen Mitstreitern nun Anlass geben, über den Gouverneur Floridas zu feixen. „Die Politik einer D.-C.-Sumpfratte, denn wir haben gesehen … die Flipflops, oder?“, sagte Trump junior und meinte damit dann wohl DeSantis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Dass dieser seine Kampagne im Gespräch mit Twitter-Chef Elon Musk und David Sacks, einem republikanischen Großspender, offiziell machte, zeige, dass es „zwei charismatische Milliardäre“ brauche, um DeSantis zu helfen. Der Republikaner habe zudem eine „irgendwie nasale und verweichlichte Stimme“.

DeSantis gehört wie Trump zum rechten Flügel der Republikaner. Im Unterschied zu Trump gilt er jedoch als diszipliniert und bedacht. Gegen Trump wird derzeit in mehreren Fällen juristisch ermittelt. Dabei geht es unter anderem um Schweigegeldzahlung, unbefugte Aufbewahrung von geheimen Dokumenten, versuchte Wahlbeeinflussung und um seine Rolle bei der Kapitolsstürmung im Januar 2021. Seine Zustimmungswerte bei den Republikanern sind dennoch gestiegen.

RND/lhen