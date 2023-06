USA: Trump leitet Wahlkampfspenden in Millionenhöhe um

New York. Medienberichten zufolge hat der ehemalige Regierungschef und aktuelle Präsidentschaftskandidat Donald Trump einen Weg gefunden, seine steigenden Anwaltskosten zu bezahlen: Laut der „New York Times“ ermöglicht ihm eine bislang unbemerkte Änderung in den Online-Spendenaufrufen einen beträchtlichen Teil seiner Spenden an ein Komitee umzuleiten, das bereits Millionen zur Deckung seiner Anwaltskosten ausgegeben hat.

Während zu Beginn seines Wahlkampf im November von jedem online gesammelten Dollar 99 Prozent in seinen Wahlkampf und nur ein Prozent in das Komitee „Save America“ geflossen sind, sollen es heute 10 Prozent sein. Laut der „New York Times“ soll die Änderung des Kleingedruckten bereits im Februar oder März erfolgt sein. Die Auswirkungen seien erheblich: Basierend auf den veröffentlichten Zahlen könnten bereits 1,5 Millionen US-Dollar an „Save America“ umgeleitet worden sein.

Laut „New York Times“ bereitet sich Trump auf mindestens zwei Strafverfahren vor. Seine Anwaltskosten könnten sich auf mehrere Millionen Dollar belaufen.

In den USA werden sogenannte PACs, „politische Aktionskomitees“ (Political Action Committes), von allen Parteien und politischen Akteuren genutzt, um Spendengelder für die eigene Sache einzutreiben.

Kompetenzen der PACs nicht klar geregelt

Die Kompetenzen der PACs und der Wahlkampfkomitees sind laut „New York Times“ weder klar geregelt, noch seien diese Regelungen unumstritten. Festgelegt sei allerdings, dass PACs kein Geld direkt für den Wahlkampf des Kandidaten ausgeben dürften, und dass Wahlkampfkomitees nicht direkt für Dinge bezahlen könnten, die dem Kandidaten persönlich zugute kommen.

Auf die Frage der „New York Times“, warum die Trump Kampagne die Aufteilung der gesammelten Gelder geändert habe, verwies ein Sprecher des Präsidentschaftskandidaten auf Fragen der Kosteneffizienz. Das PAC „Save America“ besitzt technisch gesehen die Kontaktdaten aller Unterstützer – laut der Zeitung eines der wertvollsten Vermögenswerte des ehemaligen Präsidenten. Der Sprecher erklärte, die Kampagne bezahle das PAC für den Zugriff auf diese Liste.

Eine Marktanalyse hätte gezeigt, dass die Vermietung von E-Mail-Listen effizienter wäre, wenn die Aufteilung der Spenden zwischen den beiden Unternehmen geändert würde, so der Sprecher gegenüber der Zeitung.