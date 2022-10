Trumps ungesühnter Hochverrat

Kristian Klinck (SPD) will im Bundestag für Geburtsstation in Preetz kämpfen

Seit einem Jahr sitzt Kristian Klinck für den Wahlkreis Plön-Neumünster im Bundestag. Warum er für die Migrationsberatung kämpft, was er zur geschlossenen Geburtshilfe der Klinik Preetz sagt und weshalb der Bundestag oft so leer erscheint, sagt der SPD-Politiker in einem Gespräch in seiner Heimatstadt Preetz.