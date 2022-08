Al-Kaida-Chef bei US-Drohnenangriff getötet

Er galt als die Nummer zwei der Terrororganisation nach Osama Bin Laden: Die USA haben offenbar den Führer von Al-Kaida, Ayman al-Sawahir, bei einem Drohnenangriff in Afghanistan getötet.

Washington. Der US-Regierung ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die Terrorgruppe Al-Kaida gelungen. „Am Wochenende haben die Vereinigten Staaten eine Anti-Terror-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan durchgeführt“, erklärte ein hochrangiger Regierungsbeamter am Montag in Washington. „Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer.“ Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Führer der Organisation, Ayman al-Sawahir, bei einem Drohnenangriff getötet worden sein. Laut der Nachrichtenagentur AP bestätigten das am Montag fünf eingeweihte US-Gewährspersonen.

Al-Sawahir galt als die Nummer zwei der Terrorgruppe hinter Osama Bin Laden. Es wäre der größte Schlag gegen Al-Kaida seit der Tötung Bin Ladens im Jahr 2011.

