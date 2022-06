Die USA unterstützen die Ukraine im Vereidigungskampf gegen Russland nun auch mit Mehrfachraketenwerfern. Die Waffensysteme sollen bereits in Europa stationiert sein und bald zum Einsatz kommen können. US-Außenminister Blinken sieht in der Lieferung eine Stärkung der Verhandlungsposition für die Ukraine - und weist die russischen Vorwürfe zum Anheizen des Krieges entschieden zurück.

Washington.Die Lieferung moderner Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine dient nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken auch zur Stärkung der Verhandlungsposition der Regierung in Kiew. „Ich würde sagen, dass es im Moment nicht so sehr darum geht, Russland abzuschrecken, denn es hat die Aggression begangen und setzt sie fort“, sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Man wolle sicherstellen, dass die Ukraine sich verteidigen könne. Außerdem müsse garantiert werden, dass die Ukrainer am Verhandlungstisch eine möglichst starke Hand habe, sagte Blinken - denn es sei wahrscheinlich, dass dieser Krieg am Verhandlungstisch enden werde.

Stoltenberg betonte, dass Kriege unvorhersehbar seien. „Was wir aber wissen, ist, dass fast alle Kriege irgendwann am Verhandlungstisch enden“, sagte er. Was dort dann passiere, hänge natürlich völlig von der Situation auf dem Schlachtfeld ab. „Und dann habe ich Vertrauen und Zuversicht in die politische Führung in der Ukraine, dass sie in der Lage ist, die schwierigen Entscheidungen über Verhandlungen zu treffen und zu entscheiden, worauf sie sich einlässt, wenn die Verhandlungen irgendwann beginnen werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Besuch auf Schwedens Ostseeinsel Gotland: Wird sie der neue Nato-Außenposten? Gotland würde mit einem schwedischen Nato-Beitritt der neue Außenposten des Militärbündnisses. Soldaten? Waren hier längst verschwunden. Jetzt kehren sie mit schweren Waffen zurück – doch nicht jeder ist glücklich darüber. Ein Besuch. Jetzt mit RND+ lesen

Blinken: Wollen keine Eskalation des Konflikts mit Russland

Die US-Regierung liefert der Ukraine als Teil eines neuen Sicherheitspakets moderne Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch. Aus dem Weißen Haus hieß es, die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem Himars keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Russland warnte, dass die USA mit solchen Lieferungen „Öl ins Feuer“ gieße.

Die USA bestreiten dagegen eine Gefahr für eine Eskalation des Konflikts mit Russland durch die neuen Waffenlieferungen. „Wir streben keine Eskalation des Konflikts an. Wir versuchen, ihn zu beenden - aber auf eine Art und Weise, die die Prinzipien, um die es geht, und die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine verteidigt“, so Blinken am Mittwoch in Washington bei einer Veranstaltung der Politikzeitschrift „Foreign Affairs“.

Pentagon: Raketensysteme sind bereits in Europa

Die Ukraine soll in einer ersten Tranche vier der Himars-Mehrfachraketenwerfer-Systeme geliefert bekommen. Die US-Regierung rechnet bereits in wenigen Wochen mit deren Einsatz im Kriegsgebiet. „Wir haben die Systeme bereits in Europa vorpositioniert, so dass sie zügig geliefert werden können“, sagte der Pentagon-Spitzenbeamte Colin Kahl am Mittwoch in Washington. „Wir gehen von drei Wochen aus, in denen die Ukrainer in der Bedienung des Systems geschult werden. Es wird noch einige zusätzliche Schulungen für die Wartung geben. Irgendwann in diesem Zeitrahmen kann man also damit beginnen, die Systeme in den Kampf zu schicken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sondervermögen für die Bundeswehr: So sollen die Milliarden verteilt werden Mit zusätzlich 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr auf Vordermann gebracht werden. Nun werden erste Pläne bekannt, wohin das Geld fließen soll. © Quelle: dpa

Kahl wollte keine konkreten Angaben dazu machen, wieviele weitere Himars-Systeme die USA noch liefern könnten. „Wir haben sicherlich noch Spielraum nach oben“, sagte er. Kahl beschrieb die Gefechte im Osten der Ukraine als „konzentriertes Artillerie-Duell“ zwischen ukrainischen und russischen Truppen. „Wir denken, dass diese Systeme sehr nützlich sein werden.“ Die gelenkten Raketen mit einer relativ großen Reichweite von rund 80 Kilometern könnten dafür sorgen, „einigen Druck von ukrainischen Truppen an der Front zu nehmen“.

Ukraine erhält weitere Waffen aus den USA

Kahl betonte, man habe kein Interesse daran, dass sich der Konflikt in der Ukraine „zum dritten Weltkrieg“ ausweite. „Aber gleichzeitig hat Russland kein Vetorecht bei dem, was wir den Ukrainern schicken. Die Ukrainer haben diesen Krieg nicht begonnen, das waren die Russen.“ Der Pentagon-Beamte sagte weiter, seit Kriegsbeginn Ende Februar hätten die USA der Ukraine Waffen und Munition im Wert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) zugesagt oder bereits geliefert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Himars-Systeme sind nach Angaben des Weißen Hauses Teil des jüngsten Sicherheitspakets für die Ukraine mit einem Volumen von rund 700 Millionen Dollar. Kahl sagte, dazu gehörten außerdem fünf Artillerieabwehr- und zwei Luftraumüberwachungsradarsysteme, 1000 Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin mit 50 Abschussvorrichtungen, vier Hubschrauber vom Typ Mi-17, 18 taktische Fahrzeuge, 15 000 Artilleriegeschosse mit 155-Millimeter-Kaliber sowie Ersatzteile.

RND/dpa