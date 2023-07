Warum so viele Ostdeutsche in Amerika das Böse sehen

Wer war die „coolste Sau“ in Erich Honeckers Mauerstaat DDR? Eine Mehrheit in der DDR hätte in den 70er-Jahren wohl für Dean Reed gestimmt. Der Mann aus Denver im US-Staat Colorado, den es 1972 der Liebe zu einem blonden Freizeitmodel namens Wiebke Dorndeck wegen in die DDR verschlug, schaffte es binnen weniger Jahre zum ostblockweit gefeierten Superstar, der mit (DEFA-)Blockbustern Kinos füllte, Konzerte vor 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gab, zwischendurch in Nahost und Lateinamerika mit Protestaktionen ein wenig den Weltfrieden rettete – und ganz nebenbei umwerfend gut aussah.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dean Reed sollte der lebende Beweis sein, dass nicht jeder Amerikaner ein Teufel, dass der Ostblock keineswegs antiamerikanisch war und dass man zu schätzen wusste, in Amerikanern wie dem Schauspieler Paul Robeson, der Bürgerrechtlerin Angela Davis oder eben Dean Reed Schwestern oder Brüder im Geist an seiner Seite zu wissen.

Dean Reed, der „gute Amerikaner“, im August 1976 bei einem Konzert in Westberlin. Der aus Colorado stammende Sänger und Schauspieler lebte von 1972 bis zu seinem Freitod 1986 in der DDR. © Quelle: dpa

Auch wenn sich Dean Reed, vor dessen Haus in Berlin stets eine US-Flagge hing, als amerikanischen Patrioten bezeichnete – den Vereinigten Staaten als Land, ihren Institutionen, dem „American Way of Life“ als kulturellen Entwurf galt die ganze Verachtung der offiziellen DDR.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob in Schulbüchern, Filmen, Reden und Pamphleten zum Ausdruck gebracht, ob in Kampagnen gegen „Niethosen“, womit Jeans gemeint waren, in Kinderbüchern gegen die Unsitte des Kaugummikauens („Alfons Zitterbacke“), im Hass auf dekadente Musik – der Krieg gegen die US-Unkultur kannte viele Fronten.

„Dekadenz“, „Kosmopolitismus“, „Bombenterror“

Vergessen und verdrängt wurde, dass auch US-Soldaten bei der Befreiung Thüringens, großen Teilen Sachsens und Sachsen-Anhalts vom Faschismus ihr Leben gelassen hatten. Dennoch leisteten sich die Machthaber in Ostdeutschland einen geradezu zügellosen Antiamerikanismus, der in nicht wenigen Fällen sogar auf dem kruden Weltbild der NS-Ideologen aufbaute: Wenn es zum Beispiel um „amerikanische Dekadenz“ ging, um den „Kosmopolitismus“, um die stereotype Ablehnung amerikanischer Musik oder was Amerikas Rolle im Weltkrieg betraf. Da wurde den Amerikanern „Bombenterror“ und „Luftpiraterie“ gegen die deutsche Zivilbevölkerung unterstellt.

So wurde das Gedenken an den 13. Februar 1945, die Bombardierung Dresdens, zu einer alljährlichen Anklage und als Beweis für die Verkommenheit des US-Imperialismus. Das Bild vom „Gangsterstaat USA“ wurde gepflegt: Vietnam-Krieg, Präsident Nixons Watergate-Skandal, der Nahostkonflikt, der Putsch in Chile 1973. Unterschlagen wurde, dass es die amerikanische Öffentlichkeit und amerikanische Medien waren, die zum Abzug des US-Militärs aus Vietnam führten und Nixon zum Rücktritt zwangen.

Offensichtlich mit Langzeitfolgen: Noch heute gibt es ein starkes Ost-West-Gefälle, was das Amerika-Bild der Deutschen betrifft. Während laut einer repräsentativen Umfrage des Centrum für Strategie und Höhere Führung von Ende Februar 2023 im Westen 50 Prozent der Menschen die USA unter Präsident Joe Biden als verlässlichen Partner sehen, waren es nur 26 Prozent im Osten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier zeigten sich „die lang anhaltenden Folgen der ideologischen Dauerbeschallung“, ist der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk überzeugt. „Der Antiamerikanismus als Teil einer antiimperialistischen Strategie war ein Standbein dieser Dauerbeschallung seit 1949. Und man kann sich von seinen Folgen nur wirklich lösen, indem man sich aktiv mit dieser Ideologie auseinandersetzt“, so Kowalczuk zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Was allerdings in Ostdeutschland nie geschah. Doch hat das auch nach Jahrzehnten noch Folgen? Kowalczuk: „Die wichtigste Sozialisationsinstanz nicht zuletzt für politische Fragen ist der häusliche Abendbrottisch. Daran zerbricht jeder Unterricht, jede politische Bildung“, sagt der Historiker, Autor des Buches „Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“.

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. © Quelle: IMAGO/Metodi Popow

Damals gab es im Osten keine Möglichkeiten, Amerikanern zu begegnen, heute werden sie kaum wahrgenommen. „Kaum ausgeprägte Internationalisierungserfahrungen“ seien die Folge, ist Friedrich Opitz, Programmdirektor am Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen (DAIS), der einzigen Kultur- und Bildungseinrichtung dieser Art in Ostdeutschland, überzeugt. Was bedeutet: Weniger Schüleraustausch in die USA, weniger US-Reisen, weniger Amerikaner in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das DAIS versucht hier seit 2020 Pionierarbeit zu leisten – in Schulen, an Unis, in Lehrbetrieben.

„Spürbar ist ein enormes Interesse unter Jugendlichen an allem, was die Vereinigten Staaten betrifft. Wahrnehmbar sind aber auch eine große Unkenntnis und das Vorhandensein von Vorurteilen oder verschwörungstheoretischen Ansätzen, deren Ursprung sich unter anderem schnell bei Eltern oder Großeltern ausmachen lässt“, spricht Opitz aus seinen Erfahrungen.

Keine Missionierung, sondern Information

Das DAIS wolle nicht „missionieren, sondern über Themen informieren, die zum Beispiel Sachsen als auch den Mittleren Westen der USA betreffen können. Wegbrechende Industrien, schließende Kohleminen – da ähneln sich die Lausitz und West Virginia“, beschreibt Opitz. „Und wenn wir dann zum Beispiel auf die Autoindustrie zu sprechen kommen, kann man erleben, dass von Berufsschülern jede Neuigkeit um Tesla und Elon Musk in Kalifornien begeistert diskutiert wird, jedoch Entwicklungen in Deutschland beim Thema E-Autos sehr skeptisch betrachtet werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teilnehmer einer Demonstration tragen am 24. Oktober 2022 ein Transparent mit der Aufschrift „Ami go home!“. Mehrere Hundert Menschen protestierten damals in Leipzig gegen die Energiepolitik der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. © Quelle: picture alliance/dpa

Dass, anders als im Westen, weniger Ostdeutsche die Möglichkeit haben, ein Austauschjahr oder auch nur einen Urlaub in den USA zu verbringen, liegt oft am Geld – trägt aber zur Bewahrung vorhandener Vorurteile bei. Ziel des Instituts ist es auch, Möglichkeiten für Begegnungen auszuloten, sei es in Amerika oder mit Amerikanern hier. Denn obwohl die bei älteren Ostdeutschen messbaren Sprachdefizite Englisch betreffend „die jüngere Generation schon lange nicht mehr betreffen, fehlt vielen jungen Ostdeutschen die Sprachpraxis, was wiederum dazu führt, dass man vielleicht auch vor Reisen oder Auslandsjahren zurückschreckt“, so Opitz. „Außerdem fehlt es auch an Praxiswissen zu Austauschprogrammen in den Familien, dem wir versuchen mit Informationsangeboten zu Förderungsmöglichkeiten zu begegnen.“

Insofern sieht man als jemand, der die hiesige Gesellschaft kritisiert oder ablehnt, in der US-Administration den Hauptfeind. Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker

„Dass Antiamerikanismus in Ostdeutschland verbreiteter ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die USA nach dem Ende des Kalten Krieges als einzig verbliebene Supermacht den Groll all jener auf sich zogen, die die Dominanz des Westens ganz grundsätzlich hinterfragen. Die USA bilden da nur eine Art internationale Projektionsfläche, auch Defizite bei der deutschen Wiedervereinigung betreffend“, glaubt Stefan Liebich, ein in Wismar geborener Politiker, der bis 2021 für die Partei Die Linke im Bundestag saß und der demnächst als Leiter des Nordamerika-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York arbeitet.

Saß bis 2021 für die Linke im Bundestag: Stefan Liebich. © Quelle: picture alliance/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass sich gerade auch in Teilen seiner Partei Antiamerikanismus festgesetzt hat, hält er für einen historischen Irrtum: „2016, damals bewarb sich Donald Trump als Präsidentschaftskandidat und es bestand die Chance, dass Bernie Sanders für die Demokraten antritt, habe ich in einer Rede im Bundestag gesagt, ‚Antiamerikanismus ist nicht links‘ – ein großer Teil meiner Fraktion applaudierte, aber einige saßen wie versteinert da. Heute bin ich überzeugter denn je, dass die deutsche Linke irrte, wenn sie die USA pauschal verdammte“, so Liebich zum RND.

Auch er, Jahrgang 1972, wuchs mit den DDR-typischen Stereotypen auf. „Aber als ich 2002, also kurz nach den Terroranschlägen des 11. September, zum ersten Mal privat nach New York reiste und an den Kratern der Türme des World Trade Centers stand, hat sich etwas in mir verändert“, sagt er. Noch stärker prägt ihn wohl, „dass ich seit wenigen Wochen mit einer Amerikanerin verheiratet bin. Sie und ihr Umfeld öffnen mir einen ganz neuen Blick auf dieses vielfältige Land“, sagt er.

Diesen Mut, neu anzufangen, nicht ewig an eingeschlagenen Wegen, ob im Job oder im Leben, festzuhalten, das gefällt mir. Stefan Liebich, Die Linke

Seiner Meinung nach können wir in Deutschland und im Osten speziell viel von den Amerikanern lernen: „Dieses Ignorieren von Abschlüssen, Zertifikaten, Diplomen ... In den USA heißt es eher: ‚Zeig, was du kannst‘ – und dann hast du den Job. Du kannst ihn auch schnell wieder verlieren, wenn du es nicht kannst, das ist die Kehrseite. Mir gefällt vor allem dieser Mut, neu anzufangen, nicht ewig an eingeschlagenen Wegen, ob im Job oder im Leben, festzuhalten.“

Von seinem künftigen Arbeitsplatz wenige Gehminuten von der vornehmen Upper East Side aus möchte Liebich für ein differenzierteres Amerika-Bild werben, „weil wir Linken sonst Möglichkeiten verschenken“. Amerika, das sind eben nicht nur Waffennarren, Kriegstreiber und Befürworter der Todesstrafe. Hoffnung macht ihm, dass es einen fundamentalen Wandel gibt, was junge Menschen betrifft, auch bei den Linken: „Dieses alte Denken stirbt aus. Die Jungen sehen in Putin einen homophoben Kriegstreiber und keinen potenziellen Verbündeten. Sie übernehmen nicht Vorurteile über die USA, sondern wollen sich selbst ein Bild machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zurück zu Dean Reed, dem Ami, der die DDR rockte: Sein Stern begann zu sinken, als sich in den 80er-Jahren der Geschmack des Publikums wandelte und seine Filme floppten. Zunehmend empfand er seine Wahlheimat als autoritärer. Gegenüber einem Volkspolizisten bezeichnete er die DDR als faschistischen Staat, verrät seine Stasi-Akte. Er hatte Heimweh – plante seine Rückkehr in die USA. Nach einem Interview in der US-Talkreihe „60 Minutes“ auf CBS wurde er jedoch von seinen Landsleuten mit Hasspost überhäuft. Am 13. Juni 1986 fand man ihn mit aufgeschnittenen Pulsadern tot im Zeuthener See.