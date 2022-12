USA wollen Einreisende aus China zu Corona-Tests verpflichten

Ministertreffen von Türkei und Syrien in Moskau: Gespräche über Lösung für den Krieg in Syrien

In dem Krieg in Syrien steht die Türkei auf der Seite der Rebellen. Zwischen dem syrischen Machthaber Assad und dem türkischen Präsidenten Erdogan herrscht sei Jahren eine diplomatische Eiszeit. Nun haben sich die Verteidigungsminister beider Länder in Moskau getroffen, um über Stabilisierung der Lage in dem Bürgerkriegsland zu sprechen.