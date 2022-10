Österreich: Van der Bellen bleibt Bundespräsident

Proteste im Iran halten an - Krisentreffen der politischen Führung

Seit Mitte September halten die systemkritischen Proteste im Iran an. In der Nacht zum Sonntag kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden, ein junger Mann starb durch einen Kopfschuss. Die Führung in Teheran kam zu einem Krisentreffen zusammen.