217 Festnahmen in Paris bei Protesten gegen Rentenreform

Demonstranten zünden in der Nähe des Concorde-Platzes Müll an. Nach der Entscheidung von Frankreichs Regierung zur Umsetzung der umstrittenen Rentenreform ohne Abstimmung haben zahlreiche Menschen in Paris protestiert.

Die Umsetzung der Rentenreform in Frankreich ohne Abstimmung in der Nationalversammlung sorgt für Proteste im ganzen Land. In Paris sind am Donnerstagabend 217 Menschen festgenommen worden.