Verbaler Schlagabtausch vor UN-Sicherheitsratssitzung unter russischer Leitung

New York. Vor einer umstrittenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats unter dem Vorsitz von Russlands Außenminister Sergej Lawrow haben die EU-Staaten deutliche Kritik geübt. „Durch die Planung dieser Debatte versucht Russland, sich als Verteidiger der UN-Charta und des Multilateralismus darzustellen. Nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist zynisch“, sagte der Botschafter der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen, Olof Skoog, am Montag in New York. Jeder wüsste, dass Russland mit dem Krieg in der Ukraine die Grundregeln der Vereinten Nationen verletze.

Zuvor hatte Russland die USA kritisiert, weil russischen Journalisten für ihre geplante Reise zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats keine Visa ausgestellt werden. Lawrow sprach am Sonntag vor seiner Abreise nach New York von einer „feigen“ Entscheidung Washingtons. Wie das ZDF berichtete, deutete Lawrow an, dass Moskau harte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werde. Der Außenminister griff demnach wie schon bei früheren Gelegenheiten zu harschen Formulierungen. Die USA hätten mit der Entscheidung gezeigt, was ihre Zusicherungen über den Schutz der Meinungsfreiheit und den Zugang zu Informationen wirklich wert seien. Das US-Außenministerium kommentierte den Vorwurf nicht.

Der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow gab an, die USA hätten trotz „mehrfacher Kontakte in den vergangenen Tagen“ den Journalisten, die Lawrow auf seiner Reise in die USA begleiten wollten, „keine Visa ausgestellt“. Dies sei eine „skandalöse und absolut inakzeptable Methode.“

Moskau droht US-Journalisten in Russland mit „Unbequemlichkeiten“

Russischen Nachrichtenagenturen zufolge sagte Riabkow zudem, Russland werde Wege finden, „um darauf zu reagieren, damit die Amerikaner sich lange daran erinnern, dass das nicht geht.“ Eine diplomatische Quelle, die von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert wurde, kündigte an, dass US-amerikanische Journalisten in Russland mit „Unannehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten“ rechnen müssten.

Damit wird die Lage für US-Journalisten in Russland erneut unsicherer. Das wurde auch schon anhand der Festnahme des Wall-Street-Reporters Evan Gershkovich deutlich. Der US-Amerikaner sitzt in Moskau in Untersuchungshaft, Russland wirft ihm Spionage vor, was der 32-Jährige zurückweist. Wenn Gershkovich verurteilt wird, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Die Strafjustiz in Russland gilt als politisch gesteuert.

Lawrow wird mehrere UN-Sitzungen in New York leiten

Russland hatte diesen Monat – während seines völkerrechtswidrigen Angrifsskriegs gegen die Ukraine – den turnusmäßigen Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Aus Kiew kam scharfe Kritik. Wie das ZDF berichtet, wird Lawrow mehrere Sitzungen des höchsten UN-Gremiums am Hauptsitz der UNO in New York leiten.

Das Treffen des mächtigsten UN-Gremiums war von Russland angesichts seiner Präsidentschaft im Rat anberaumt worden. Im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde die Sitzung mit dem Titel „Wirksamer Multilateralismus durch die Verteidigung der Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen“ von vielen Ländern als Provokation gesehen. Moskau wiederum beschwerte sich darüber, dass die USA russischen Journalistinnen und Journalisten keine Visa für die Begleitung Lawrows ausstellte.

RND/dpa