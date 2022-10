Verband: Vorschläge bringen Gaskunden substanzielle Entlastungen

Experten: Raketenangriffe stellen Kiews Verbündete vor neue Fragen

Der ehemalige britische Botschafter in Kiew, Simon Smith, nennt Putins Angriffe auf zivile Einrichtungen eine „psychologische und körperliche Einschüchterung“. Es sei aber auch eine „Verzweiflungstat“ nach den Verlusten seiner Truppen in den vergangenen Wochen: „Er ist in der Defensive“, so Smith.