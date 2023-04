Verbindungstechnik-Hersteller Harting: Keine Lieferungen für Militär-Verwendung nach Russland

Trotz der umfassenden Sanktionen gegen Russland werden in russischen Waffen immer wieder Bauteile westlicher Firmen gefunden. Der deutsche Verbindungstechnik-Hersteller Harting weist die Verantwortung für einen solchen Fall von sich. Kabelverbindungen der Firma fanden sich in einer russischen Rakete.

Bauteile in russischer Rakete entdeckt

Espelkamp. Der Verbindungstechnik-Hersteller Harting hat nach eigenen Angaben keine Teile für militärische Zwecke nach Russland geliefert. „Seit Dezember vergangenen Jahres hat Harting sämtliche Belieferungen nach Russland eingestellt“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) am Freitag mit. „Bis dahin ist man unter Beachtung der geltenden Regelungen – also mit nicht sanktionierten Produkten – den Lieferverpflichtungen der russischen Tochtergesellschaft rechtskonform nachgekommen.“

Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hatte am Mittwoch berichtet, eine Ethernet-Kabelverbindung des nordrhein-westfälischen Unternehmens sei in den Überresten einer russischen Rakete entdeckt worden.

Harting weist Verantwortung für mögliche militärische Nutzung seiner Produkte von sich

Man habe alle Produkte gesperrt, die auf den Sanktionslisten genannt werden, erklärte Harting. Die in der Berichterstattung genannten Teile würden millionenfach global vertrieben. „Deshalb haben wir grundsätzlich keinen Einfluss auf konkrete Verwendungen und nur sehr begrenzt darauf, wer unsere Produkte nach einem Verkauf wohin weiter liefert beziehungsweise wie oder durch wen die Produkte endverwendet werden“, hieß es.

Dennoch habe Harting seit dem Kriegsbeginn „erheblichen Aufwand betrieben, damit unsere Produkte nur in zivilen Anwendungen verwendet werden“. So habe man alle Kunden in Russland einer erweiterten Prüfung unterzogen und „bei nicht eindeutiger Klärung der Verwendung unserer Produkte die entsprechenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen beendet“. Keines der rund 30.000 Harting-Produkte sei gezielt für die militärische Verwendung gedacht.

Harting hat seit 1993 eine Tochtergesellschaft in Sankt Petersburg. Laut „Capital“ soll das Unternehmen nach Kriegsbeginn weiter Bauteile im Wert von gut 13 Millionen US-Dollar nach Russland geliefert haben.

