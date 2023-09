﻿Das Hammerskins-Verbot war längst überfällig, reicht aber nicht

„Eine Frage der Praktikabilität“

Kein Geld für Asylbewerber? Haseloff will Söder-Vorschlag diskutieren

Der Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder, Asylbewerbern statt Geld Sachleistungen auszuhändigen, sorgt in Deutschland weiter für eine politische Diskussion. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stellt die Praktikabilität des Vorschlags in Frage, will aber darüber diskutieren. Die Kindernothilfe sorgt sich derweil über die aktuelle Debatte.