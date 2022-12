Verbraucherschützer: Wie kundenfreundlich wird das 49-Euro-Ticket tatsächlich?

Grippewelle in Schleswig-Holstein: Mehr als 1300 Fälle in einer Woche

Die Zahl der Grippefälle in Schleswig-Holstein steigt: In der vergangenen Woche wurden 1300 neue Influenza-Erkrankungen gemeldet. Das waren 177 mehr als in der Vorwoche. Krankenhäuser und Arztpraxen sprechen von sehr hohen Zahlen.