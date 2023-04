Verfahren gegen australischen Elitesoldaten: ein „historischer Präzedenzfall“

„Töten war für sie ein Sport“, beschrieb die Militärsoziologin Samantha Crompvoets einst das Verhalten australischer Eliteeinheiten in Afghanistan. 39 Zivilisten und Gefangene sollen die Soldaten zwischen 2005 und 2016 in dem Land ermordet haben. Ein erster Soldat soll in Australien nun zur Rechenschaft gezogen werden.

Ein Bild des australischen Verteidigungsministeriums zeigt einen Soldaten der Australian Special Operations Task Group (SOTG) in Afghanistan. (Symbolbild).

Mutmaßliche Kriegsverbrechen in Afghanistan

Sydney. Dem 41-jährigen Oliver S. werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Filmmaterial zeigt, wie der Australier 2012 in einem Weizenfeld in der Provinz Uruzgan im Süden Afghanistans auf einen jungen Afghanen geschossen hat, der auf dem Boden lag. Bei dem Getöteten soll es sich um einen Zivilisten gehandelt haben. Dafür wird Oliver S. sich nun vor Gericht verantworten müssen.

Shahram Dana, ein Rechtsexperte der australischen Griffith University, der als Staatsanwalt für internationale Kriegsverbrechen bei den Vereinten Nationen tätig war, sieht in dem Fall einen „historischen Wendepunkt“. Seiner Meinung nach sollte das Verfahren juristischen Vorbildcharakter für die ganze Welt haben, wie er im Interview sagt.

Wie bedeutsam ist dieser Fall in Ihren Augen? Stellt er damit auch international einen Präzedenzfall dar?

Absolut. Die Verhaftung des Soldaten läutet einen historischen Wendepunkt dabei ein, wie Nationen künftig mit Vorwürfen von Kriegsverbrechen in den Reihen ihrer eigenen Soldaten vorgehen. Noch nie zuvor wurde ein Mitglied der australischen Streitkräfte vor einem Zivilgericht wegen eines Kriegsverbrechens angeklagt. Es setzt international einen historischen Präzedenzfall.

Shahram Dana von der Griffith University © Quelle: Shahram Dana, Griffith University

Wie fließend sind die Grenzen, ab wann nennen wir etwas ein Kriegsverbrechen?

Wir bilden Soldaten aus, um in den Krieg zu ziehen und zu kämpfen. Wir trainieren sie zum Töten. Aber die einzelnen Länder sind sich einig, dass es sogar im Krieg einige Tötungen gibt, die man nicht begehen kann. Der Unterschied liegt darin, was nach australischem Recht und nach internationalem Recht als rechtmäßige und als rechtswidrige Tötung anerkannt ist. Kämpfende können andere Kämpfende und Personen töten, die aktiv an Feindseligkeiten teilnehmen. Sie dürfen jedoch keinen verletzten Kämpfer töten, sie dürfen keinen Kämpfer töten, der sich ergeben hat oder gefangen genommen wurde. Sie dürfen keine Zivilisten töten. Das Töten von Zivilisten oder Kämpfern, die sich ergeben haben, ist ein Kriegsverbrechen. Die Soldaten wurden dazu umfassend geschult.

Ist dies möglicherweise unfair gegenüber den Soldaten, da sie sich in einer Kriegssituation befinden und offensichtlich um ihr eigenes Leben fürchten?

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der betreffende Soldat nicht wegen Tötung mittem im Gefecht angeklagt wird. Dies ist ein kaltblütiger Mord an einem unbewaffneten Zivilisten, der sich mit erhobenen Händen hinlegt.

Wie werden sich diese Gesetze im aktuellen Prozess auswirken?

In diesem speziellen Prozess wird die Rechtsfrage auf den Status der Person hinauslaufen, die der Soldat erschossen und getötet hat. War diese Person überhaupt ein Kämpfer? Bisher deuten die Beweise darauf hin, dass der Mann ein Zivilist war, dass er unbewaffnet war, dass er sich ergeben hatte und dass er sich am Boden in einer Gefangenenposition befand.

Wenn der Soldat wegen Kriegsverbrechen verurteilt wird, was ist das Worst-Case-Szenario für ihn?

Sollte er für schuldig befunden werden, könnte er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.

Wenn man sich den gesamten Bericht über die mutmaßlichen australischen Kriegsverbrechen anschaut, stellt sich die Frage: War oder ist dies ein endemisches Problem der australischen Streitkräfte oder sogar der Streitkräfte im Allgemeinen?

Ich wäre überrascht und enttäuscht, wenn dies alles mit diesem einen Soldaten beginnen und enden würde. Vielmehr sollte die Frage der Führungsverantwortung ins Zentrum rücken. Kommandanten tragen die Verantwortung für ihre Untergebenen. Ein Militärbefehlshaber ist gesetzlich verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um seine untergebenen Soldaten daran zu hindern, Kriegsverbrechen zu begehen. Kommandeure, die die Missetaten ihrer Soldaten ignorieren, schaffen ein Umfeld, in dem eine Kultur der umgekehrten Moral wachsen kann. Und Kriminalität breitet sich in den Reihen aus. Im vorliegenden Fall war der vor Gericht stehende Soldat keine sehr hochrangige Persönlichkeit, und es wird interessant sein zu sehen, wie weitreichend diese Ermittlungen sein werden und ob auch Kommandanten vor Gericht gestellt werden.

War ein Kommandant an den Aktionen beteiligt, die in diesem ersten Prozess untersucht werden?

Im aktuellen Fall ist nicht klar, ob ein Kommandant in der Nähe war, als sich dieser Mord ereignete. Unmittelbar vor der Tötung sehen wir auf dem Video, wie der Soldat seine Waffe auf das Opfer richtet, das auf dem Boden im Gras liegt, und der Soldat fragt: „Soll ich diese Fotze fallen lassen“, damit meint er: „Soll ich diese Person töten.“ Dann hören wir einen zweiten Soldaten, außerhalb der Kamera, der sagt: „Ich weiß nicht“. Der Kommandeur des Soldaten hätte die Verantwortung gehabt, ihn daran zu hindern, indem er einfach sagte: „Nein, erschieße ihn nicht.“ Und wenn er erst später davon erfuhr, hätte er ihn anzeigen sollen.

Führt eine Kriegssituation dazu, dass Soldaten teilweise ihre Menschlichkeit verlieren?

Es gibt eine Reihe von Studien, die untersuchen, welche Konsequenz jeder einzelne Mord auf die eigene Menschlichkeit hat, und sogar rechtmäßige Tötungen. Wir hatten eine hohe Selbstmordrate unter Soldaten, die in Afghanistan gedient haben, und viele von ihnen litten und leiden noch immer darunter, Zeuge schrecklicher Kriegsverbrechen ihrer Kameraden geworden zu sein.

Ein Beispiel für die Grausamkeit ist das sogenannte „Blooding“ von Soldaten, bei dem junge Soldaten ihren ersten Gegner töten mussten und dabei buchstäblich Blut an ihre Hände bekamen. Der Bericht sprach von Hinrichtungen und davon, wie australische Soldaten Zivilisten die Kehle durchschnitten. Wie konnte es überhaupt zu solch abscheulichen Verbrechen kommen?

Ich denke, dass wir untersuchen müssen, wie oft Soldaten eingesetzt wurden und wie viel Heim- oder Ausfallzeit sie zwischen den Einsätzen hatten. Wenn wir Beweise dafür finden, dass der übermäßige oder wiederholte Einsatz derselben Soldaten in einem Kampfgebiet ohne ausreichenden Heimaturlaub oder Zeit vom Schlachtfeld das Entstehen einer solchen Kultur der umgekehrten Moral erleichtert, dann trägt in diesem Fall die militärische Führungsstruktur die Verantwortung. Eine weitere Frage, die gestellt werden muss, lautet: Macht es Sinn, die SAS als Elitetruppe für diese Art langwieriger Militäroperationen einzusetzen, wo es um tägliche Überwachung oder Patrouillen großer Gebiete mit engem Kontakt zu Zivilisten und Nicht-Zivilisten geht.

Wie verteidigt der Soldat, der den Afghanen erschossen hat, seine Handlung?

Die anfängliche Erklärung war, dass dies zur Selbstverteidigung geschah, dass der Mann sich taktisch bewegte, was bedeutet, dass er sich für einen Kampf zu positionieren schien, oder dass er ein Funkgerät bei sich trug. Letzteres hängt damit zusammenhängt, dass es afghanische Zivilisten gab, die Funkgeräte hatten, um der Taliban die Bewegung australischer Soldaten zu melden.

Auch in dieser Hinsicht gab es schwere Vorwürfe …

Es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass australische Soldaten oft Funkgeräte oder Waffen in die Hände einer Leiche legten oder manchmal sogar Waffen neben die Person legten, um den Anschein zu erwecken, als ob diese Person in einen Kampf oder in Feindseligkeiten verwickelt gewesen wäre.

Können internationale Rahmenbedingungen Ihrer Meinung nach solche Kriegsverbrechen wirklich verhindern?

Durch die Genfer Konvention versuchen wir, das Übel des Krieges zu minimieren. Wir haben auch einen Internationalen Strafgerichtshof, der von über 120 Ländern auf der ganzen Welt unterstützt wird und mit der strafrechtlichen Verfolgung von Tätern von Gräueltaten beauftragt ist. Man hofft, dass durch die internationale Strafjustiz Kriegsverbrechen verhindert werden können. Aber wir können uns nicht komplett nur darauf verlassen. Die nationale Strafverfolgung von Kriegsverbrechen ist das Fundament der Zukunft und muss konsequent durchgeführt werden, wenn wir künftige Gräueltaten verhindern wollen. Aus diesem Grund ist Australiens Führungsrolle hier von entscheidender Bedeutung.