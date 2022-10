Verfahren um Spitzel-Einsatz bei G8-Gipfel eingestellt

Erneut Tausende Menschen bei Protesten in Ostdeutschland

Am Montagabend gab es wieder Proteste in zahlreichen ostdeutschen Städten. In Schwerin und Neubrandenburg forderten Redner unter anderem eine für die Menschen bezahlbare Energiepolitik und auch bezahlbare Lebenshaltungskosten. In Chemnitz trugen Teilnehmer Russland-Flaggen.