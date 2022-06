AfD-Spitze: Chrupallas Konkurrenten kommen aus der Deckung

Nicolaus Fest aus Berlin und Norbert Kleinwächter aus Brandenburg wollen den AfD-Parteichef Tino Chrupalla beerben. Beide kündigten ihre Kandidatur für den Parteitag kommende Woche in Riesa an. Die Partei stehe vor einer Richtungsentscheidung. Alice Weidel hält sich noch bedeckt, ob sie an Chrupallas Seite kandidieren will.