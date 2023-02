Verfassungsschutz: Hohes Gefahrenpotential der „Reichsbürger“ - werden konsequent entwaffnet

Gespräche in Washington

Habeck reist in die USA: Verbände pochen auf offenen Handel

Am Montag reist Wirtschaftsminister Robert Habeck in die USA. Dort will er auch über das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz sprechen. Wirtschaftsverbände geben dem Grünen-Politiker dafür ein paar Ideen mit. Denn: Europäische Unternehmen sehen sich benachteiligt.