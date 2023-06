Verfassungsschutzbericht 2022: Zahl gewaltorientierter Extremisten deutlich angestiegen

Kostenfrei bis 11:54 Uhr lesen

Klaus Gronau nach 20 Jahren ausgeschieden

In der Gemeinde Grevenkrug ist das Führungstrio für die nächsten fünf Jahre komplett neu gewählt worden. An der Spitze steht jetzt eine 55-jährige Juristin. Der bisherigen Bürgermeister Klaus Gronau kandidierte nach 20 Jahren nicht mehr – die Gemeinde will ihn am Sonntag besonders verabschieden.