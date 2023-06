﻿Feinde im Innern, Bedrohung von außen – die Gefahr für die Demokratie nimmt weiter zu

Berlin. Die Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Dieser Satz gehört zu jenen, die Journalistinnen und Journalisten sich zur jährlichen Wiedervorlage abspeichern können, ebenso wie der Satz: „Die größte Bedrohung für die freiheitlich demokratische Grundordnung ist und bleibt der Rechtsextremismus.“ Die Zahlen aus dem neuen Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang am Dienstag in Berlin vorgestellt haben, sprechen da eine klarere Sprache.

Spionage und Desinformation

Denn im vergangenen Jahr hat sich etwas rapide verändert. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine fordert auch den deutschen Inlandsnachrichtendienst so sehr heraus wie lange nicht mehr. Deutschland und die deutsche Demokratie stehen im Fokus russischer Geheimdienste. Die russischen Anstrengungen in diesem Bereich haben sich seit Kriegsbeginn drastisch gesteigert. Es geht dabei um Spionage, es geht aber auch um die Verbreitung von Desinformation, die den Staat und die Demokratie in Deutschland schwächen soll.

Gefährlich ist dabei insbesondere das Zusammenspiel staatlicher russischer Stellen mit deutschen Rechtsextremen. AfD-Politiker, Neurechte und Neonazis verbreiten russische Propaganda. Russische Stellen unterstützen sie dabei – wegen inhaltlicher Nähe, vor allem aber, weil ihnen jedes Mittel im hybriden Krieg gegen „den Westen“ recht ist.

Die bittere Wahrheit: Diese Gefahren für die Demokratie werden auch in den kommenden Jahren eher zu- als abnehmen. Die Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste, aber auch die gesamte demokratische Gesellschaft, müssen deshalb noch wachsamer und wehrhafter werden.