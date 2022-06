Verfassungsschutzbericht: Rechtsextremismus nach wie vor größte Gefahr – 13.500 gewaltbereite Personen

Der Rechtsextremismus stellt laut Bundesinnenministern Nancy Faeser (SPD) nach wie vor die größte Gefahr für Deutschland dar. Das teilte sie bei der Präsentation des Bundesverfassungsberichts für 2021 am Dienstag in Berlin mit. Nach diesem sei die Anzahl der begangenen Straftaten zwar um 9,6% auf ein weiter hohes Niveau von 20.200 gesunken. Die Zahl gewaltbereiten Personen in der Szene liege aber nach wie vor bei hohen 13.500.

Laut Bericht, den der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang im Detail präsentierte, wuchs das Personenpotenzial im rechtsextremistischen Spektrum im zurückliegenden Jahr um rund 1,8 Prozent auf 33.900 Menschen an. Knapp 40 Prozent von ihnen schätzt der Verfassungsschutz als gewaltorientiert ein.

Im Linksextremismus sei Gefahrenpotenzial nach wie vor unverändert hoch, meinte Faeser. Die Zahl gewaltbereiter Personen sei hier um 700 auf 10.300 gestiegen.

Mit einem Anstieg um knapp 1,2 Prozent auf nunmehr 34.700 Menschen stieg die Zahl der linksextremistisch Orientierten etwas weniger stark an, heißt es im Bericht. Der Anteil der Linksextremisten, die Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ziele ausüben oder dies zumindest billigen, lag im vergangenen Jahr laut Bericht bei knapp 30 Prozent.

Lediglich bei den Islamisten stellt die Kölner Behörde in ihrem Jahresbericht für 2021 einen leichten Rückgang fest. Doch auch das ist nach Einschätzung der Verfassungsschützer kein Grund zur Entwarnung. Vor allem von dschihadistisch motivierten Einzeltätern und Kleinstgruppen gehe nach wie vor eine große Gefahr aus.

In Bezug auf verfassungsfeindliche Widerstände gegen die Corona-Politik sagte Haldenwang: „Wir sehen jetzt einen starken Rückgang solcher Protestaktivitäten.“ Jetzt suche man in Szene Anschluss an neue Themen, etwa an Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Dazu, wie groß die Zahl der Anhänger dieser heterogenen Szene ist, gibt es noch keine Einschätzung.

Verschwörungserzähler erstmals Beobachtungsobjekt

Im Verfassungsschutzbericht für 2021 wird erstmals ein im April vergangenen Jahres neu eingerichtetes Beobachtungsobjekt aufgeführt. Es trägt den sperrigen Titel „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“. In dieser Kategorie fasst der Inlandsgeheimdienst Gruppierungen und einzelne Akteure zusammen, die weder dem Links-, noch dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind, bei denen es aber Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie Verfassungsgrundsätze außer Kraft setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates beeinträchtigen wollen.

Dabei geht es nicht nur um Schlagworte wie „Corona-Diktatur“, wie sie teilweise bei Protestaktionen der sogenannten Querdenker-Szene zu vernehmen waren. Vielmehr schaut der Inlandsgeheimdienst insgesamt auf Menschen und Gruppierungen, die bestimmte Verschwörungstheorien verbreiten, das demokratische Staatswesen in Zweifel ziehen oder dieses rundheraus ablehnen.

AfD legt Berufung gegen Urteil des Verwaltungsgerichts Köln ein Die AfD will auch weiterhin gegen eine Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz vorgehen. © Quelle: dpa

Verdachtsfall-Beobachtung der AfD nicht berücksichtigt

Dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD inzwischen als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus einstuft, spielt in dem Bericht noch keine Rolle. Denn die Partei hatte gegen die Beobachtung als Verdachtsfall geklagt. Und das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts, das dem Bundesamt nun die Verdachtsfall-Beobachtung gestattet, erging erst im März diesen Jahres.

RND/dpa/sf

