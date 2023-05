„Als hätte er 40 Zillionen Hände“: Weitere Frau beschreibt mutmaßlichen sexuellen Übergriff Trumps

Im Vergewaltigungsprozess der Autorin E. Jean Carroll gegen den früheren US-Präsidenten hat eine weitere Frau ausgesagt, von Donald Trump sexuell belästigt worden zu sein. „Er versuchte, mich zu küssen, mich zu ihm zu ziehen. Er hat mir an die Brüste gefasst. Es war als hätte er 40 Zillionen Hände. Es war wie eine Rauferei zwischen uns beiden“, sagte die 81-Jährige aus dem US-Staat North Carolina am Dienstag an die Geschworenen gerichtet.

Trump sei ihr auch mit der Hand unter den Rock gefahren, als sie Ende der 1970er Jahre nebeneinander in der ersten Klasse eines Fluges nach New York gesessen hätten. Nach ein paar Sekunden habe sie sich losgerissen. Zu Trump habe sie gesagt: „Ich brauche das nicht“ - und sei in den hinteren Teil des Flugzeugs gestürmt. „Es gab kein Gespräch. Es kam wie aus heiterem Himmel.“

Carrolls Anwälte hatten die Frau in den Zeugenstand gerufen, um aufzuzeigen, dass Trump eine Historie von Übergriffen auf Frauen habe. Trumps Anwalt hat erklärt, dass sich sein Mandant dagegen entschieden habe, in dem Verfahren auszusagen. Trump hat sich jedoch vor dem Verfahrensbeginn unter Eid geäußert. Auszüge davon könnten den Geschworenen in dem Zivilverfahren vorgespielt werden.

Die frühere „Elle“-Kolumnistin Carroll wirft Trump vor, sie in den 1990er Jahren im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman im New Yorker Stadtteil Manhattan in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Trump bestreitet sowohl den Übergriff als auch die Autorin überhaupt zu kennen - wenngleich er wiederholt erklärt hat, sie sei „nicht mein Typ“.

RND/AP