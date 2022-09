„Vergiftete Einladung“: Wüst kritisiert ÖPNV-Vorschlag des Bundes

Schwentinental: Drei Fliegerbomben gefunden – Entschärfung am Sonntag

In Schwentinental sind drei Fliegerbomben gefunden worden, die am Sonntag entschärft werden sollen. Dazu müssen rund 1000 Menschen in Schwentinental und Kiel-Elmschenhagen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die B76 wird für die Dauer der Entschärfung voll gesperrt.