„Kolossaler Fehler“: Russischer Oligarch übt offene Kritik an Putins Ukraine-Krieg

Solch klare Worte sind unter Oligarchen in Russland eine Seltenheit. Bei einer Pressekonferenz in Moskau hat der Aluminium-Mogul Oleg Deripaska nun aber deutliche Kritik am russischen Krieg in der Ukraine geübt. Deripaska selbst ist allerdings auch eine zwielichtige Gestalt in Russlands Machtgefüge.