Verkehrsministerkonferenz beginnt: Das fordern Verbände und Gewerkschaften

In Berlin gilt bereits das 29‑Euro-Ticket als Nachfolgeangebot zum 9‑Euro-Ticket.

Beratungen zum 9‑Euro-Ticket und Co.

Vor der Verkehrsministerkonferenz zur Umsetzung eines 9‑Euro-Ticket-Nachfolge­angebots fordern Busunternehmen eine Gesetzes­garantie zur Ausgleichung aller entstehenden Mehrkosten. „Es kann nicht sein, dass den Unternehmen wichtige Fahr­geld­einnahmen politisch genommen, aber nicht ausgeglichen werden“, sagte die Haupt­geschäfts­führerin des Bundes­verbandes Deutscher Omnibus­unternehmen, Christiane Leonard, dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

„Die Innovations- und Investitions­kraft der Unternehmen hat dadurch bereits stark gelitten“, betonte sie. „Deshalb muss vor Einführung eines bundesweiten Tickets ein Rechtsanspruch der Unternehmen gesetzlich geregelt werden, der den Ausgleich der Einnahmeverluste bei den Unternehmen auch sicherstellt.“

Verband warnt vor „weit­reichenden finanziellen Folgen“

Leonard geht von starken Auswirkungen auf die Nah­verkehrs­branche aus. „Das geplante Nach­folge­ticket wird zu einem erheblichen System­wechsel im ÖPNV führen, mit weitreichenden finanziellen und strukturellen Folgen“, sagte sie und forderte die Erhöhung der Bundesmittel für den Nahverkehr. „Wir brauchen dringend eine zusätzliche Erhöhung der Regionalisierungs­mittel, um zuerst die Bestands­verkehre zu sichern. Zusätzlich braucht es frisches Geld für den notwendigen Ausbau sowie die Modernisierung des bestehenden ÖPNVs“, verlangte sie. „Dass die Bundesregierung nur Finanzmittel für die Nachfolge des 9‑Euro-Tickets bewilligt, setzt für den ÖPNV in Deutschland strukturpolitisch das völlig falsche Signal.“

Die Eisenbahn- und Verkehrs­gewerkschaft (EVG) forderte zur Umsetzung eines bundesweiten Tickets zusätzliches Personal. „Wenn das Ticket ab Januar starten soll, brauchen wir 1000 mehr Einstellungen als bisher geplant auf den Bahnsteigen, in den Zügen, beim Reinigungs­dienst und der DB Sicherheit“, sagte EVG-Vizechef Martin Burkert dem RND. „Zudem braucht es für die erfolgreiche Umsetzung mehr Züge und eine Sanierung der beschädigten Züge. Auch die Aufzüge und Rolltreppen in den großen Bahnhöfen müssen repariert werden“, verlangte er. „Sonst drohen großes Chaos und Frust bei den Kunden.“ Weiter drang er auf eine Beteiligung der Mitarbeitenden. „Die Bahn­beschäftigten müssen bei der Umsetzung des 9‑Euro-Ticket-Nachfolge­angebots miteinbezogen werden“, so Burkert.

EVG: Hochleistungs­netz wird nur schwer umzusetzen sein

Mit Blick auf die Deutsche Bahn und die angekündigten Bauarbeiten zu einem Hochleistungsnetz mahnte Burkert eine Stärkung des Schienen­ersatz­verkehrs an. „Volker Wissing hat das Hochleistungs­netz und das koordinierte Bauen zur Chefsache gemacht. Das ist richtig, aber das wird bis 2030 nur schwer zu erreichen sein“, warnte Burkert. „Das größte Problem ist der Schienen­ersatz­verkehr mit Bussen, der eingerichtet werden muss, wenn Streckenabschnitte über Monate gesperrt werden.“ Es gebe gar nicht genug Busse und Busfahrer, die eingesetzt werden könnten.

Wissing: „Kabel mutwillig durchtrennt“ Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist eine Sabotage an mindestens zwei Orten in Deutschland der Grund für die Funkstörungen bei der Deutschen Bahn. © Quelle: Reuters

Burkert drang auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Busfahrern sowie die Anschaffung neuer Busse. „Der Beruf des Busfahrers muss dringend attraktiver gemacht werden, indem die Bezahlung erhöht und die Ausbildung durch bahneigene Fahrschulen beschleunigt wird“, forderte er. „Die Bahn muss mindestens 400 neue Busse anschaffen, dafür müssen insgesamt 1200 Busfahrer bereitstehen. Sonst wird das Hoch­leistungs­netz schon daran scheitern, dass wir keinen Schienen­ersatz­verkehr organisieren können.“

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern konferieren am Mittwoch und Donnerstag und beschäftigen sich unter anderem mit dem Nachfolgeangebot für das 9‑Euro-Ticket.