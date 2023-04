Merkels Orden und Merz’ Groll

Seit Februar Geisel von Rebellen

Indonesien: Befreiung eines Neuseeländers in Konfliktregion Papua gescheitert – Soldat tot

Seit zwei Monaten ist ein Pilot aus Neuseeland in Papua in der Hand von Rebellen. Das indonesische Militär will ihn befreien – bisher ohne Erfolg. Bei einem Befreiungsversuch am Wochenende ist mindestens ein Soldat getötet worden – die Rebellen sprechen sogar von 15 Toten.