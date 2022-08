Nach der Durchsuchung des Privatanwesens von Donald Trump häufen sich Drohungen gegen FBI-Agenten. In einem Ortsbüro der US-Bundespolizei in Cincinnati kam es nun zu einem Vorfall, mit tödlichen Folgen.

Vermeintlicher Trump-Anhänger will in FBI-Büro eindringen und wird erschossen

Ein Bewaffneter hat in ein FBI-Büro in Cincinnati einzudringen versucht und sich später einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, bei dem er getötet wurde. Zunächst habe sich der Mann in Kampfausrüstung einem Screening-Bereich für Besucher des Ortsbüros der US-Bundespolizei genähert und sei geflüchtet, als sich Beamte ihm entgegenstellt hätten, erklärten die Behörden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mann stirbt bei Feuergefecht

Nach seiner Flucht vom FBI-Büro wurde der Mann auf die Schnellstraße Interstate 71 verfolgt, die vorübergehend in beide Richtungen gesperrt wurde. Dann sei aus seinem Auto ein Schuss abgegeben worden. Der Verdächtige sei von der Interstate abgefahren und habe sein Auto auf einer nahe gelegenen Straße zurückgelassen, wo es zu einem Feuergefecht mit der Polizei gekommen sei, teilte die für Fernstraßen zuständige Polizei von Ohio mit. Der Mann wurde tödlich getroffen, hieß es später. Sonst sei niemand verletzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der tödlichen Konfrontation seien gescheiterte Versuche der Polizei vorausgegangen, mit dem Mann zu verhandeln und „weniger tödliche Taktiken“ anzuwenden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei, Nathan Dennis.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Im Umkreis der Schnellstraße wurde ein Lockdown verhängt, Anwohner und Geschäftsbetreiber wurden aufgefordert, die Türen zu verschließen. Medienberichten zufolge nahm ein Spezialteam des FBI Ermittlungen auf. Cincinnati liegt im US-Staat Ohio.

Gewaltandrohungen gegen das FBI nach Razzia bei Trump

Aus Polizeikreisen verlautete später, dass sich der Bewaffnete in den Tagen vor der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 in Washington aufgehalten haben soll. Auch am Tag des Angriffs auf den Kongresssitz könnte er vor Ort gewesen sein. Ermittler prüften nun, ob der 42-Jährige Kontakte zu rechtsextremen Gruppen wie den Proud Boys unterhalten haben könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch hatte FBI-Chef Christopher Wray Gewaltandrohungen von Anhängern des früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen der jüngsten Durchsuchung von dessen Privatresidenz Mar-a-Lago scharf verurteilt. „Gewalt gegen Strafverfolgungsbehörden ist nicht die Antwort, ganz egal, auf wen man sauer ist“, sagte Wray in Omaha. Die Gewaltandrohungen haben in sozialen Medien in den vergangenen Tagen seit der Durchsuchungsaktion in Mar-a-Lago zugenommen.

Bericht: FBI suchte bei Trump auch nach Dokumenten über Atomwaffen

Bei der Durchsuchung des Anwesens des ehemaligen US-Präsidenten soll die Bundespolizei FBI einem Medienbericht zufolge auch Geheimdokumente über Atomwaffen gesucht haben. Die „Washington Post“ berichtete in der Nacht zu Freitag, die nicht näher bezeichneten Quellen der Zeitung hätten weder gesagt, um welche Informationen es sich konkret gehandelt habe, noch ob diese Informationen die USA oder andere Staaten betroffen hätten. Auch hätten die Quellen keine Angaben dazu gemacht, ob entsprechende Dokumente bei der Durchsuchung gefunden worden seien.

RND/dpa/AP