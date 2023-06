Verordneter Jubel vor dem Bundeskanzleramt?

Auf einem roten Transparent wird in gelben Lettern in chinesischer Sprache Ministerpräsident Li Qiang in Deutschland begrüßt. Alle Menschen, die sich unter dem Transparent versammelt haben, tragen rote T-Shirts und sind kaum älter als 30. Als vom Bundeskanzleramt her Blasmusik ertönt, schwingen sie kleine deutsche und chinesische Flaggen im Takt. Zwischen den Versammelten stehen Boxen voller Shirts und chinesischer Fahnen. Darunter auch ein Paket eines Berliner Elektronikversands, auf dem noch das Versandetikett zu sehen ist: Es ist an die chinesische Botschaft am Märkischen Ufer 54 in Berlin adressiert. Laut der aufgedruckten Artikelnummer wurde darin ein Megaphon verschickt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist der Protest vor dem Kanzleramt mitsamt Begrüßung des chinesischen Ministerpräsidenten von der chinesischen Botschaft organisiert oder gar verordnet?

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auf Nachfrage erzählt ein Versammlungsteilnehmer auf Englisch, er sei hier, weil er aus tiefstem Herzen stolz darauf sei, Chinese zu sein. Ungefragt betont er, freiwillig zum Jubelprotest vor dem Kanzleramt gekommen zu sein. Die Versammelten seien alle Studierende. Er selbst studiere Medizin an der Charité. Ein Mann und eine Frau, ebenfalls im roten T-Shirt mischen sich in das Gespräch ein. Er erzählt, sie seien alle Freunde. Sie sagt, sie seien alle Mitglieder in einer Studierendenvereinigung. Welcher Name die Vereinigung denn habe? Das wisse sie auch nicht, erklärt die Frau. Daraufhin will der Mann plötzlich kein Wort mehr verstehen - sein Englisch sei nicht gut genug. Die drei wenden sich ab und wehren jede Frage ab. Auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschlands (RND) äußerte sich die chinesische Botschaft bis zur Veröffentlichung dieses Artikels nicht zu der Versammlung und der Frage, ob sie von ihr organisiert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Expertinnen und Experten: Studierende können sich Zugriff chinesischer Stellen nicht entziehen

Chinesische Studierendenorganisationen sind auch im Blick der Verfassungsschutzämter. Sicherheitskreise sehen in ihnen ein Vehikel der Kommunistischen Partei Chinas, um die Kontrolle über Chinesinnen und Chinesen im Ausland zu behalten. In den Behörden besteht zudem die Sorge, dass ein Teil der chinesischen Studierenden in Deutschland Informationen für chinesische Nachrichtendienste beschafft. Entziehen können sich die Studierenden dem Zugriff chinesischer Stellen nach Einschätzung von Expertinnen und Experten nur schwer – weil sonst Druck auf Familienangehörige in China droht.

Tien-Chi Martin Liao, Autorin und ehemalige Vorsitzende des unabhängigen chinesischen PEN-Centers, glaubt nicht, dass die jungen Menschen in den roten T-Shirts sich freiwillig vor dem Bundeskanzleramt versammelt haben. „Die jungen Chinesen haben jahrelange Gehirnwäsche hinter sich“, erklärt die Frau mit den kinnlangen Haaren. Sie finde die Versammlung erschreckend. Liao ist selbst in China geboren, wuchs in Taiwan auf und lebt jetzt in Deutschland. Sie demonstriert gemeinsam mit tibetischen und uigurischen Gruppen gegen die chinesischen Menschenrechtsverletzungen. Auch Demonstrationsteilnehmer aus Hong-Kong sind dabei.

Die Autorin setzt sich seit dem Massaker auf dem Tian‘anmen-Platz für Menschenrechte ein. Befreundete chinesische Kolleginnen und Kollegen litten unter dem chinesischen Staat. Die allermeisten stünden unter chinesischer Überwachung oder seien im Gefängnis. Einige seien gestorben. Als Beispiel nennt sie den chinesischen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, der inhaftiert war und 2017 an Krebs starb. Mutmaßlich, weil er erst in einem späten Stadium der Krankheit Zugang zu medizinischer Versorgung hatte. „Was ich hier in Deutschland an Freiheit und Würde genießen kann, möchte ich auch für meine Landsleute“, so die Autorin. Sie lehnt die Konsultation nicht gänzlich ab, wünscht sich aber, dass Deutschland insgesamt härtere Umgangsformen mit China wählt.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige