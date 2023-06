Bundesverwaltungsgericht: Versammlungsverbot in Corona-Pandemie war unverhältnismäßig

Newsletter „Krisen-Radar“

Ein Scheitern der UN-Friedensmission in Mali könnte auch für Europa zum Problem werden

Der Abzug der Bundeswehr aus Mali in knapp einem Jahr ist beschlossene Sache. Nun droht die gesamte UN-Friedensmission in dem westafrikanischen Krisenland bereits davor zu scheitern. Das sollte auch in Europa Alarm auslösen.