„,Nie wieder‘ meinte nicht alle Opfergruppen“: Zeitzeugin erinnert an verfolgte Minderheiten

Eine Inschrift zum Gedenken an die Verfolgung von Homosexuellen während des Nationalsozialismus steht auf dem Sockel einer Statue in der Innenstadt. Der international begangene Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erinnert an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz 1945.

