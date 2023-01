Nach Silvestervideo: Mehrheit in Umfrage für Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht

Alle Entwicklungen in Lützerath

Alle Entwicklungen in Lützerath

Live Alle Entwicklungen in Lützerath Alle Entwicklungen in Lützerath

Spezialkräfte müssen Aktivisten aus Tunnel holen – Konstruktion unsicher

Die Polizei setzt die Räumungen in Lützerath auch am Freitag fort. Am Donnerstag hat die Polizei den Hof „Paula“ mit gewaltbereiten Aktivisten geräumt. Außerdem wurde die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Einsatzkräften weggetragen.