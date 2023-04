Pistorius besetzt Spitze für die Infrastruktur-Planung neu

Alle wichtigen Fragen und Antworten

Anklage gegen Donald Trump: Wie geht es nun weiter?

Am Dienstag hat sich Ex-US-Präsident Donald Trump der Justiz gestellt. Bei der Anklageverlesung in New York wurden erstmals die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn öffentlich, der Auftakt eines möglicherweise langen Prozesses. Wie es in dem Verfahren nun weitergeht.