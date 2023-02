Verwirrung über niederländische Leopard-Lieferung: Deutschem Verteidigungsministerium ist keine offizielle Anfrage bekannt

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin hat sich bezüglich des Eindrucks, Deutschland blockiere eine Beteiligung der Niederlande an Panzer-Lieferungen für die Ukraine, geäußert. Ihr sei keine Anfrage bekannt, heißt es.

Berlin. Das Verteidigungsministerium in Berlin ist dem Eindruck entgegengetreten, Deutschland blockiere eine Beteiligung der Niederlande an Panzer-Lieferungen für die Ukraine. „Mir ist nicht bekannt, dass es eine offizielle Anfrage gegeben hat, die dann durch die Bundesregierung abschlägig beschieden worden wäre“, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Am Vortag hatte die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren dem Parlament mitgeteilt, die 18 Leopard-2-Panzer, die die Niederlande von Deutschland leasen, würden nicht der Ukraine zur Verfügung gestellt, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Das habe die deutsche Bundesregierung entschieden.

Die Niederlande hatten zuvor erwogen, die Leopard-2-Panzer von Deutschland zu kaufen und der Ukraine zu schenken. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es aus dem niederländischen Militär große Ablehnung gegen diesen Schritt und dann einen Kurswechsel. Die Niederlande beteiligen sich aber gemeinsam mit Deutschland und Dänemark finanziell und personell an der Lieferung von rund 100 Leopard-Panzern des Modells Leopard 1A5.

